شرایط پذیرش رکورد ورودی المپیک موسوی از زبان نایب رئیس کنفدراسیون آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های دوومیدانی جایزه بزرگ کشور در حالی در شهرکرد برگزار شد که کاوه موسوی ضمن شکستن رکورد ملی پرتاب چکش موفق به کسب سهمیه ورودی المپیک لندن شد اما این سهمیه با حضور نیافتن ناظر آسیا و مشخص نبودن وضعیت تست دوپینگ این ورزشکار به رسمیت شناخته نمی‌شود.

عیدی علیجانی نایب رئیس فدراسیون در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از نظر من کار کاوه موسوی در شهرکرد با ارزش بود. شکستن رکورد 75 متر کاری خارج از ظرفیت و توان وی نبود و مطمئنم باز هم می تواند این کار را انجام دهد.

وی افزود: رکوردی به عنوان سهمیه المپیک منظور می شود که ناظر کمیته ملی المپیک یا نماینده کنفدراسیون دوومیدانی آسیا و فدراسیون جهانی در آن حاضر باشند. با این وجود اگر شرایط مسابقه با استانداردها تطبیق داشته باشد از نظر من مشکلی برای تائید این رکورد وجود ندارد.

نایب رئیس کنفدراسیون دوومیدانی آسیا خاطرنشان کرد: در صورتیکه موسوی تست دوپینگ داده باشد و این تست منفی بوده و برگه های داوری نیز تائید شود من برای تائید رکورد ورودی المپیک وی مشکلی ندارم و حتما این کار را انجام می دهم. در این صورت با زدن نامه ای به کنفدراسیون دوومیدانی آسیا رکورد موسوی را تائید می کنم. با این حساب کاوه اولین دوومیدانی کار ایران خواهد بود که به طور رسمی سهمیه المپیک لندن را بدست آورده است.

وی در این خصوص گفت: تا آنجایی که مطلع شده ام کاوه موسوی در جریان این مسابقات تست دوپینگ نداده و این مسئله می‌تواند کار وی را سخت کند. مطمئنم در غیر این صورت موسوی باز هم می تواند در مسابقات آینده رکوردش را تکرار کند.

علیجانی در خصوص وضعیت سهمیه المپیک لندن در ماده پرتاب دیسک نیز گفت: هرچند محمد صمیمی در مسابقات شهرکرد موفق به دستیابی به رکورد B المپیک شده است اما با توجه به اینکه حدادی در مسابقات اخیرش در شیراز رکورد 66 متر را به ثبت رسانده و به طور قطع می تواند به رکورد A برسد محمد یا هر پرتابگر دیسک دیگری تنها در صورت دستیابی به ورودی A می توانند راهی المپیک شوند.

وی در ادامه به زمان تعیین شده از سوی اتحادیه جهانی برای کسب سهمیه المپیک گفت: از ابتدای ماه می سال 2011 تا ابتدای ماه ژوئن 2012 دوومیدانی کاران در هر مسابقه رسمی که به ثبت فدراسیون جهانی یا آسیایی رسیده یا اینکه ناظران کمیته ملی المپیک، آسیا و جهان یا قاره ای ها در آن حاضر باشند می توانند شرکت کنند و رکورد ورودی آنها به طور قطع محاسبه خواهد شد.

رقابتهای دوومیدانی جایزه بزرگ کشور در مواد پرتابها 22 اردیبهشت ماه در شهر کرد برگزار شد که در جریان این مسابقه کاوه موسوی رکورد پرتاب چکش ایران را به میزان 75 متر و 26 سانتی مترارتقاء داد.