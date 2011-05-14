بن لادن باید منصفانه محاکمه می شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد لاریجانی پس از دیدار با ابراهیم ابراهیم معاون وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در مورد کشتن بن لادن گفت: قانون بین‌الملل مساله اجرای حکم بدون محاکمه را منع می‌کند. این کار علیه عدالت و انصاف است. حتی این رسواترین تروریست هم باید تحت محاکمه قرار می‌گرفت و از یک دادگاه منصفانه برخوردار می‌شد تا از خود دفاع کند.

وی افزود: ایران سالها قبل از یازدهم سپتامبر با القاعده می‌جنگید و آمریکا سالها به این گروه کمک می‌کرد. این گروه پس از یازدهم سپتامبر، به مظهر شیطان تبدیل و اتهاماتی علیه آن ساخته شد.

مشاور رئیس قوه قضائیه در امور بین‌الملل ضمن انتقاد از کشورهایی که خود را رهبران مبارزه علیه تروریسم می‌دانند اظهار داشت: نمی‌خواهیم این گروهها را بی‌گناه جلوه دهیم بلکه باید با تروریسم در سراسر دنیا جنگید.

لاریجانی گفت: هیچ کشوری در دنیا نباید خود را در جایگاهی قرار دهد که یک نفر را بازجویی، متهم و در مورد وی قضاوت کند و در نهایت به طور یک‌جانبه حکم را به اجرا گذارد.