  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۴۳

لاریجانی:

بن لادن باید منصفانه محاکمه می شد

بن لادن باید منصفانه محاکمه می شد

دبیر شورای حقوق بشر ایران اعلام کرد: اسامه بن لادن سرکرده القاعده نیازمند محاکمه‌ای منصفانه بود، نه اینکه توسط نیروهای آمریکایی یک‌طرفه اعدام شود. می‌شد تا از خود دفاع کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد لاریجانی پس از دیدار با ابراهیم ابراهیم معاون وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در مورد کشتن بن لادن گفت: قانون بین‌الملل مساله اجرای حکم بدون محاکمه را منع می‌کند. این کار علیه عدالت و انصاف است. حتی این رسواترین تروریست هم باید تحت محاکمه قرار می‌گرفت و از یک دادگاه منصفانه برخوردار می‌شد تا از خود دفاع کند.

وی افزود: ایران سالها قبل از یازدهم سپتامبر با القاعده می‌جنگید و آمریکا سالها به این گروه کمک می‌کرد. این گروه پس از یازدهم سپتامبر، به مظهر شیطان تبدیل و اتهاماتی علیه آن ساخته شد.
 
مشاور رئیس قوه قضائیه در امور بین‌الملل ضمن انتقاد از کشورهایی که خود را رهبران مبارزه علیه تروریسم می‌دانند اظهار داشت: نمی‌خواهیم این گروهها را بی‌گناه جلوه دهیم بلکه باید با تروریسم در سراسر دنیا جنگید.
 
لاریجانی گفت: هیچ کشوری در دنیا نباید خود را در جایگاهی قرار دهد که یک نفر را بازجویی، متهم و در مورد وی قضاوت کند و در نهایت به طور یک‌جانبه حکم را به اجرا گذارد. 
کد مطلب 1310885

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها