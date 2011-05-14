سامانه معاملاتی بورس ویروسی نشده است/ دلایل اختلال در بورس

حسن قالیباف اصل در گفتگو با مهر با بیان اینکه مشکل سامانه معاملاتی بورس فنی است، گفت: این موضوع ارتباطی به ویروسهای جاسوسی مثل استارس و ویروس استاکس نت ندارد.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار همچنین در پاسخ به این سئوال که گفته می شود، روز گذشته بورس در حال تلاش برای جایگزین کردن نرم افزاری خارجی به جای نرم افزار فعلی معاملات بوده است، آیا این موضوع صحت دارد و مشکل از این ناحیه ایجاد شده است، اظهارداشت: چنین موضوعی صحت ندارد، مشکل فنی است و مسئولان و همکاران بورس در حال تلاش برای رفع مشکل هستند.

وی افزود: شرکت فناوری بورس قول داده است که مشکل را به سرعت برطرف کند و به احتمال زیاد تا پایان وقت امروز مشکل برطرف خواهد شد و هم اکنون نیز منتظر هستیم که نظرات فنی دقیقی از سوی شرکت فناوری بورس ارائه شود.

قالیباف اصل اضافه کرد: البته شرکت فناوری بورس تا هم اکنون تلاشهای خود را انجام داده است و مشکل اصلی که مربوط به بخش فنی می شود را پیدا کرده است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا زمان انجام معاملات امروز تمدید خواهد شد، اظهارداشت: روند معاملات عادی سهام پس از رفع مشکلات فنی مجددا آغاز می شود و امکان تمدید زمان انجام معامله وجود دارد.

پیش از این نیز مدیرعامل شرکت بورس بر آموزش مدیران شرکتهای حاضر در بازار سهام و آشنا ساختن حسابرسی داخلی و توجه بیشتر به تهدیدات بالقوه در حوزه فناوری اطلاعات همچون ویروس stuxnet تاکید کرده بود.

همچنین علی صحرایی مدیر بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفته است: مشکل فنی سیستم معاملات در حال بررسی است تا هرچه سریعتر معاملات آغاز شود.

وی با بیان اینکه مشکل فنی سامانه معاملات باعث شده است تا امروز مبادله ای در بورس تهران انجام نشود، افزوده است: مدیریت بازار شرکت بورس تا دقایقی دیگر با انتشار اطلاعیه ای، موضوع فوق را اطلاع رسانی خواهد کرد.