به گزارش خبرگزاری مهر، عباس ترابیان با اعلام این خبر گفت: طبق هماهنگی کادرفنی تیم های ملی امید و بزرگسالان، اردوی تدارکاتی این دو تیم به صورت همزمان در کمپ تیم های ملی برگزار می شود. اردوهای فوق از دوم خرداد ماه به مدت 4 روز برگزار می شود.

تیم ملی فوتبال بزرگسالان کشورمان خود را برای نخستین دیدارمرحله مقدماتی جام جهانی 2014 مقابل مالدیو آماده می کند. ضمن اینکه تیم امید کشورمان در مرحله دوم مسابقات مقدماتی المپیک لندن باید برای دیدار با عراق آماده شود.