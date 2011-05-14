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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۳۵

ترابیان خبر داد:

تیم‌های ملی و امید از دوم خرداد به اردو می‌روند

تیم‌های ملی و امید از دوم خرداد به اردو می‌روند

سرپرست موقت تیم ملی بزرگسالان از برپایی همزمان اردوی آماده سازی تیم‌های ملی فوتبال بزرگسالان و امید خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، عباس ترابیان با اعلام این خبر گفت: طبق هماهنگی کادرفنی تیم های ملی امید و بزرگسالان، اردوی تدارکاتی این دو تیم به صورت همزمان در کمپ تیم های ملی برگزار می شود. اردوهای فوق از دوم خرداد ماه به مدت 4 روز برگزار می شود.

تیم ملی فوتبال بزرگسالان کشورمان خود را برای نخستین دیدارمرحله مقدماتی جام جهانی 2014 مقابل مالدیو آماده می کند. ضمن اینکه تیم امید کشورمان در مرحله دوم مسابقات مقدماتی المپیک لندن باید برای دیدار با عراق آماده شود.

وی در خصوص گزارش ناظر دیدار تیم های النصر و استقلال گفت: بازی در بهترین شرایط برگزار شد و هنوز هیچ گزارشی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا در این زمینه برای ما ارسال نشده است.
کد مطلب 1310904

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