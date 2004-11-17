  1. سیاست
  2. سایر
۲۷ آبان ۱۳۸۳، ۱۷:۰۰

صبح امروز و به رياست خاتمي:

هيات دولت تشكيل جلسه داد

هيات دولت صبح امروز به رياست حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمي، رئيس جمهور تشكيل جلسه داد.

به گزارش سرويس سياسي "مهر" در اين جلسه مقرر شد مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال جهت انجام تعميرات اساسي و ضروري بيمارستان سوختگي زارع در اختيار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي استان مازندران قرار گيرد.

همچنين در اين جلسه مقرر شد مبلغ بيست ميليارد ريال براي امدادرساني و كمك به هزينه هاي ناشي از تداوم خشكسالي و مجموعه اقداماتي كه سازمان منطقه آزاد قشم براي رفع مشكلات ايجاد شده بايد انجام دهد ، اختصاص يابد.

هيات دولت همچنين مقرر كرد مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون ريال جهت حفاظت از منطقه تاريخي شهرستان جيرفت در اختيار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار گيرد.

در جلسه مزبور آقاي ابراهيم دراز گيسو به عنوان استاندار هرمزگان تعيين و هيات دولت از اقدامات آقاي مقتدايي استاندار سابق اين استان تشكر كرد.

در ادامه اين جلسه تعداد ديگري از پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي مطرح و تصويب شد.

کد مطلب 131091

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها