هيات دولت تشكيل جلسه داد

به گزارش سرويس سياسي "مهر" در اين جلسه مقرر شد مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال جهت انجام تعميرات اساسي و ضروري بيمارستان سوختگي زارع در اختيار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي استان مازندران قرار گيرد.

همچنين در اين جلسه مقرر شد مبلغ بيست ميليارد ريال براي امدادرساني و كمك به هزينه هاي ناشي از تداوم خشكسالي و مجموعه اقداماتي كه سازمان منطقه آزاد قشم براي رفع مشكلات ايجاد شده بايد انجام دهد ، اختصاص يابد.

هيات دولت همچنين مقرر كرد مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون ريال جهت حفاظت از منطقه تاريخي شهرستان جيرفت در اختيار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار گيرد.

در جلسه مزبور آقاي ابراهيم دراز گيسو به عنوان استاندار هرمزگان تعيين و هيات دولت از اقدامات آقاي مقتدايي استاندار سابق اين استان تشكر كرد.

در ادامه اين جلسه تعداد ديگري از پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي مطرح و تصويب شد.