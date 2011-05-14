لوح فشرده مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری تولید شد

مدیر بخش ارتباطات مرکز نور صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تولید این لوح فشرده گفت: این لوح فشرده مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری و با موضوع «قانون اساسی و بازنگری آن» است.



غلامرضا رحمانی ادامه داد: این لوح فشرده با همکاری کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و به صورت کاملاً کتابخانه‌ای تولید شده است.



وی با اشاره به اینکه ۱۱جلد کتاب در شش عنوان از جمله موضوعات این لوح فشرده اسنادی می‌باشدبیان کرد: مقدمه و متن پیش نویس قانون اساسی، صورت مشروح مذاکرات مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی (۴جلد)، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی (۳جلد)، مبانی و مستندات قانون اساسی، قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸که به تایید حضرت امام (ره) و امضای اعضای مجلس خبرگان رسیدو متن کامل قانون اساسی از جمله موضوعات کتابخانه‌ای این لوح فشرده است.



رحمانی با بیان اینکه این لوح فشرده دارای سه فایل تصویری است، گفت: فایل تصویری مجلد چهارم مذاکرات بازنگری، فایل تصویری قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، فایل تصویری مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانموضوعات تصویری لوح فشرده مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری می‌باشند.



مدیر بخش ارتباطات مرکز نور ادامه داد: اهمیت این لوح فشرده به مذاکرات مشروح مجلس خبرگان و بازنگری است که امکان جستجوی در متن آن را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.



وی در ادامه به قابلیت‌های پژوهشی این لوح فشرده اشاره کرد و گفت: ارتباط منطقی میان واژگان و متن کتب از طریق فهرست کلمات و جستجوی عبارت، جستجوی درختی و گزینشی، انجام پژوهش‌های موضوعی در کتب، امکان تنظیم فهرست کتب بر اساس الگوی دلخواه و... از از قابلیت‌های پژوهشی این لوح فشرده دانست.



رحمانی یادداشت برداری، رنگی کردن متن، گزینش متن، ویرایش و چاپ را از نوار ابزارهای موجود در این نرم افزار عنوان کرد. علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات و رویدادهای جدید این مرکز به پایگاه اطلاع رسانی مرکز نور، نورسافت به نشانی www. noorsoft. org مراجعه کنند.