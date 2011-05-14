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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۵۷

سامانه الکترونیکی ارتباطات مردمی با شهردار سنندج راه اندازی شد

سامانه الکترونیکی ارتباطات مردمی با شهردار سنندج راه اندازی شد

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج از راه اندازی سامانه الکترونیکی و پیام کوتاه ارتباط مستقیم شهروندان سنندجی با شهردار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر امید استاد نوروزی در این رابطه اظهار داشت: شهروندان سنندجی می توانند خواسته ها، تقاضا و پیشنهادات خود را در زمینه های خدمات شهری، عمران و آبادانی شهر و مسایل مربوط به فعالیت های شهرداری سنندج به شماره پیامک 30001372000137 ارسال کنند.

وی با اشاره به اینکه این سامانه با هدف جلب رضایت شهروندان و تقویت روحیه مشارکت آنها با شهرداری راه اندازی شده است، افزود: با راه اندازی این سامانه تمامی خواسته های شهروندان به شهردار سنندج اعلام و نتیجه اقدامات انجام شده نیز در حداقل زمان ممکن به حضور شهروندان اعلام می شود.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج، توسعه سامانه های الکترونیکی و به کارگیری تکنولوژی های روز در سیستم اداری را برای سرعت بخشیدن به فعالیت های شهرداری امری ضروری دانست.

وی افزود: به کارگیری سیستم های الکترونیکی در شهرداری شرایط خدمات رسانی بهتر را برای شهروندان فراهم می کند و موجب کاهش مراجعه مستقیم آنها به شهرداری می شود.

استاد نوروزی گفت: مشارکت و همفکری شهروندان با شهرداری عاملی مهم در تحقق برنامه های شهرداری است که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

کد مطلب 1310924

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