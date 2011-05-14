اسلام ظرفیت زیادی در مبارزه با تروریسم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عمر حضرت ادریس اف به عنوان یکی از سخنرانان کنفرانس بین المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه که در محل اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، ایران را دارای جایگاه سمبلیک از نظر مفاهیم اسلامی و مبارزه با تروریسم دانست و همچنین گفت: ایران در دستیابی به عدالت نیز تجربه ارزنده ای برای جهانیان داشته است.

وی این کنفرانس را بسیار حساس عنوان کرد و گفت: مفهوم آن کاملا با انسانیت سروکار داشته و من نیز به عنوان یک مسلمان تاکید می کنم که اسلام ظرفیت زیادی در برقراری عدالت و مبارزه با تروریسم دارد.

رئیس شورای علمای مسکو در ادامه اسلام را دارای پایه های مستحکمی برای مقابله با تروریسم دانست و گفت: مهمترین مولفه در اسلام این است که نباید تحت سلطه دیگران قرار گرفت و به واقع در اسلام هیچ کس بر دیگری برتری ندارد الا بنا به تقوای افراد.

وی در ادامه گفت: دین اسلام، دین عدالت است و از همین منظر مسلمانان باید در برابر تروریسم بایستند تا واقعیت اسلام برای همه نمایان شود.

ادریس اف تصریح کرد: اسلام امروز قدرت زیادی را دارد و از همین رو باید سعی کند که به سیره پیامبر در زمینه عدالت گستری خود را نزدیک کند.

وی در عین حال گفت: اگر چه تررویست ریشه مذهبی ندارد ولی امروز با تبلیغات دروغین تاثیر منفی بر مسلمانان گذاشته و از همین رو ما به عنوان مسلمانان روسیه تلاش می کنیم تا زمینه عدم اطمینان را از سایر ملت ها درباره خود بزداییم.

رئیس شورای علمای مسکو عملکرد شبکه های تروریستی در روسیه را بر وجهه مسلمانان روسیه موثر عنوان کرد و گفت: غرب و اسرائیل با فضاسازی در این رابطه سعی می کنند که فضای منفی علیه مسلمانان روسیه درست کنند، ما نیز در مقابل تلاش داریم که از پروژه اسلام گریزی سایر اقوام و مذاهب جلوگیری کنیم.