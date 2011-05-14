بابائیان در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: قبل از دریافت پروانه ساخت فیلم "زندگی من" نمی‌توان پیش تولید حرفه‌ای فیلم را آغاز کرد، بنابراین بعد از دریافت پروانه ساخت پیش تولید نهایی فیلم را آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: نویسنده این فیلم سینمایی مهرنوش عبدی منفرد است که در آن در سه زمان مختلف سنی، زندگی دختری جوان به تصویر کشیده می‌شود. ماجراهای فیلم در لوکیشن خانه باغ اتفاق می‌افتد.

بابائیان افزود: فیلم سینمایی"پنگول" در مرحله پیش تولید است و قرار است پس از اینکه آقای کرامتی از فیلمی که درگیر آن هستند فارغ شوند فیلمبرداری را آغاز کنیم. همچنین فیلم سینمایی"دزدان خیابان جردن" به کارگردانی وحید اسلامی در مرحله ساخت موسیقی توسط مجید رضازاده قرار دارد.

در "دزدان خیابان جردن" بازیگرانی چون رضا شفیعی جم ، فتحعلی اویسی، ارژنگ امیر فضلی، حدیث فولادوند، رابعه اسکویی، آرام جعفری، محمد شیری، سید رضا حسینی، محمدرضا اسماعیلی، نسیم فطرت، ناصر سهرابی، حسینعلی قورچی، امیررضا زرین‌بخش و سعید بصیری نقش آفرینی می‌کنند. در این فیلم حمید گودرزی و آرش میراسماعیلی قهرمان جودو به صورت افتخاری حضوردارند.