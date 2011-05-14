کاهش قیمت سکه و دلار در بازار

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز شنبه در بازار 456 هزار تومان، طرح جدید 424 هزار تومان، نیم سکه 213 هزار تومان، ربع سکه 125 هزار تومان و سکه گرمی 61 هزار تومان است.

این در حالی است که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم پنج شنبه گذشته در بازار 455 هزار تومان، طرح جدید 426 هزار تومان، نیم سکه 214 هزار تومان، ربع سکه 126 هزار تومان و سکه گرمی 61 هزار و 500 تومان بود.

بانک مرکزی نیز قیمت هر قطعه سکه تمام طرح جدید را برای عرضه در شعب بانکی در روز جاری با کاهش دو هزار تومانی نسبت به روز پنج شنبه گذشته 422 هزار تومان، نیم سکه با کاهش هزار تومانی را 211 هزار تومان و ربع سکه با کاهش 800 تومانی را 123 هزار تومان تعیین کرد.

هر گرم طلای زرد 18 عیار هم اکنون در بازار 42 هزار و 710 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1493 دلار اعلام شد. قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار روز پنج شنبه گذشته 43 هزار و 290 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1495 دلار نرخ گذاری شد.

صرافان میدان فردوسی قیمت فروش هر دلار آمریکا در بازار آزاد را 1170 تومان و هر یورو را 1665 تومان اعلام کردند، در حالیکه نرخ فروش دلار در آخرین روز از هفته گذشته 1192 تومان و هر یورو برای فروش 1690 تومان بود.

بانک مرکزی به عنوان متولی بازار رسمی و غیر رسمی نرخ ارز، قیمت رسمی فروش دلار را امروز 1055 تومان و هر یورو را 1490 تومان اعلام کرد.