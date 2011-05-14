سال جهاد اقتصادی باید به رفع بیکاری منجر شود

عزیز اکبریان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: رونق اقتصادی در ابعاد مختلف در صنعت، کشاورزی و خدمات می تواند گره گشای بسیاری مسائل اقتصادی کشور و همچنین رفع معضل بیکاری باشد.

وی افزود: صندوق توسعه ملی 20 درصد درآمد حاصل از نفت و گاز را در خود دارد به طوری که در حال حاضر 15 هزار میلیارد تومان پول در این صندوق وجود داشته و قریب به 20 هزار میلیارد تومان نیز امسال به آن افزوده می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه از مابقی اعتبارات نیز می توان در راستای ایجاد اشتغال استفاده کرد، خاطر نشان کرد: با استفاده از این اعتبارات می توان بخشی قابل توجهی از مشکلات کشور را در حوزه بیکاری برطرف کرد.

رفع بیکاری اولویت کاری کرج قرار گیرد

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه رفع معضل بیکاری باید اولویت کاری کرج قرار گیرد، یادآور شد: تحقق این مهم در گرو حل مشکلات در حوزه های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات و همچنین ارائه راهکارههای مناسب و کارشناسی در این حوزه هاست.

وی افزود: علاوه بر ارائه راهکارهها، جذب اعتبارات مختلف برای فعال سازی آنها می تواند گامی بسیار مهم در جهت خاتمه دادن به معضل بزرگ بیکاری باشد.

اکبریان تصریح کرد: تحقق این مهم منجر به افزایش اعتماد مردم به نظام و انقلاب شده و شکوفایی اقتصادی کشور را رقم خواهد زد.