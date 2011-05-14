جزئیات سه آزمون فراگیر و زمان توزیع کارت/ تعداد رقبا در سه کنکور مشخص شد

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: با آغاز توزیع کارت ورود به جلسه سه آزمون فراگیر کاردانی به کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی و کارشناسی ارشد از روز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه، رقابت 246 هزار و 777 داوطلب در این سه آزمون از صبح جمعه 30 اردیبهشت ماه آغاز می شود.

نحوه دریافت کارت ورود به جلسه

به گفته توکلی داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت www.sanjesh.org کارت ورود به جلسه خود را از طریق وارد کردن اطلاعات کد رهگیری و شماره کارت اعتباری دریافت کنند.

نوبت برگزاری سه آزمون

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در ارتباط با نوبت برگزاری این سه آزمون همزمان در روز جمعه اظهار داشت: فرایند آزمون کارشناسی صبح جمعه ساعت 8 و دو آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد عصر جمعه از ساعت 15 آغاز می شود.

ظرفیت پذیرش

وی افزود: ظرفیت پذیرش در مجموع با احتساب رشته ها و مقاطع، یک هزار و 500 نفر در کارشناسی، 2 هزار و 280 در کارشناسی ارشد و 400 نفر در کاردانی به کارشناسی است.

جدول تعداد شرکت کنندگان در سه آزمون فراگیر پیام نور به تفکیک جنسیت



ردیف مقطع آزمون تعداد کل داوطلب در مقطع داوطلب زن داوطلب مرد 1 کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 6 هزار و 805 داوطلب 4هزار و 46 نفر 2 هزار و 759 نفر 2 کارشناسی 137 هزار و 34 داوطلب 65هزار و 158 نفر 71هزار و 876 نفر 3 کارشناسی ارشد 102 هزار و 988 داوطلب 46هزار و 288 نفر 56هزار و 700 نفر

هر سه آزمون نمره منفی ندارد

توکلی در گفتگو با مهر درارتباط با شرایط در نظر گرفتن نمره منفی در این سه آزمون، تاکید کرد: در هریک از این سه آزمون، نمره منفی برای هر سئوال غلط لحاظ نمی شود، زیرا در هر سه کنکور به دست آوردن حد نصاب لازم است و داوطلبان در این دوره فعلاً دانشپذیر به شمار می آیند و بعد از قبولی در آزمون عنوان دانشجو را می گیرند.

وی اضافه کرد: برای هر سئوالی که بیش از یک جواب داشته باشد، هیچ نمره ای در نظر گرفته نمی شود و تمام سئوالات به صورت تستی خواهد بود.

تعداد دفترچه سئوالات هرسه آزمون

به گفته مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور برای آزمون کارشناسی یک دفترچه حاوی سئوالات عمومی و اختصاصی و در دو مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد یک دفترچه که حاوی سئوالات اختصاصی است، در نظر گرفته شده است.

تعداد کدرشته ها و مراکز برگزاری آزمون

توکلی در ارتباط با تعداد کدرشته های امتحانی در هر سه آزمون فراگیر پیام نور گفت: در آزمون کارشناسی، 35 کدرشته در 74 شهرستان کشور، در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته در 10 کدرشته در 31 شهرستان کشور و در آزمون کارشناسی ارشد در 76 کدرشته در31 شهرستان کشور داوطلبان به رقابت می پردازند.

به گزارش مهر، نتایج نهایی، اواخر شهریور ماه از سوی سازمان سنجش اعلام خواهد شد.