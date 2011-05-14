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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۲۶

برگزاری همایش بازی های رایانه ای در دانشگاه مازندران

برگزاری همایش بازی های رایانه ای در دانشگاه مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: نخستین همایش بازی‌های رایانه‌ای در سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، مرتضی علویان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران صبح شنبه در حاشیه این همایش افزود: همایش بازی‌های رایانه‌ا‌ی فرصتی برای ارتقاء سطح علمی دانشجویان بوده و امتیازات علمی را برای دانشگاه به همراه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: انجمن‌های علمی بازی‌های رایانه‌ای محدود به رشته خاص نبوده و دانشجویان در هر رشته‌ای می‌توانند در آن عضویت پیدا کنند و طبق علاقه در یکی از شاخه‌های آن به فعالیت بپردازند.

علویان یادآور شد: در پی گسترش بازی‌های رایانه‌ای در چند سال اخیر به عنوان ابزار قدرتمندی برای ترویج و اشاعه فرهنگ غنی اسلامی، ما را بر آن داشت از تشکیل انجمن جدید و ساخت بازی‌های رایانه‌ای حمایت و مسئولیت دانشگاه را در این عرصه سنگین‌ تر از گذشته کرده است.

بهزاد پاهنگ، حسین خداشناس و فرهود فرمند از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای کشور در ادامه با برشمردن نقش بنیاد به عنوان یکی از نهادهای هدفمند در این عرصه، به ارائه سخنرانی پرداختند.

دانشگاه مازندران، بزرگترین دانشگاه دولتی استان است.

کد مطلب 1310939

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