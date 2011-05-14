به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون معینی درباره شایعات نارضایتی کی روش از حضور حاجیلو، رشیدی و خرمگاه در کادر فنی تیم امید گفت: این خبر براساس شنیده ها نوشته شده و متاسفانه برخی رسانه ها در این باره دقت نمی کنند، چرا که اگر کی روش از این افراد ناراضی بود فدراسیون چگونه اصغر حاجیلو را به عنوان سرپرست معرفی می کرد. این درحالی است که قرار است همه فعالیت های تیم امید زیر نظر کی روش باشد.

وی ادامه داد: حتی امروز درباره دیدار تدارکاتی تیم امید سوریه در اربیل عراق اخباری منتشر شده که باز ما هم از آن بی خبریم و این در حالی است که ما در حال رایزنی هستیم تا یک دیدار تدارکاتی در اواکرین برای تیم ملی امید فراهم کنیم. طبق برنامه پیشنهادی اگر همه چیز خوب پیش رود قرار است تیم امید 9 خرداد به اوکراین برود و 11 خرداد با تیم امید اوکراین بازی کند و پس از پایان بازی به کویت برود و 16 خرداد در کویت یک دیدار تدارکاتی با تیم امید کویت داشته باشد.

سرپرست کمیته تیم های ملی درباره شایعه حضور یک سرمربی نیوزلندی در تیم جوانان ایران گفت: خبری که امروز در یکی از روزنامه ها درج شده بدون اظهارنظر از سوی یک مقام مسئول در فدراسیون فوتبال است و بدون شک خبری که با شنیده آغاز شود و گمانه زنی باشد، مورد تایید نیست. چطور می شود که ما هیچ اطلاعی از حضور این سرمربی نداریم اما خبر آن به رسانه ها می رسد.