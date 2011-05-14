25 نمازخانه تحویل آموزش و پرورش یزد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حمیدرضا محمدی صبح شنبه در سیزدهمین جشنواره خیران مدرسه ساز استان یزد اظهار داشت: در سطح استان به 250 نمازخانه نیاز است که احداث و ایجاد آنها در مدارس در سفر سوم هیئت دولت تصویب شد.

وی افزود: در صورت تامین اعتبار، عملیات ساخت 250 مدرسه در سطح مدارس استان یزد آغاز خواهد شد.

محمدی یادآور شد: اولویت ساخت نمازخانه در دبیرستانهای دخترانه، مدارس راهنمایی دخترانه، دبیرستانهای پسرانه، مدارس ابتدایی دخترانه و مدارس راهنمایی پسرانه است.

یک‌ سوم مدارس یزد توسط خیران بنا شده است

مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: هم ‌اکنون دو هزار و 200 مدرسه در سراسر استان یزد وجود دارد که یک‌ سوم این مدارس توسط خیران بنا شده است.

وی افزود: یزد در مشارکت خیران در ساخت فضاهای آموزشی و سایر فضاهای مورد نیاز اعم از دانشگاهی، بهداشتی و ... پیشتاز است.

محمدی با اشاره به دستاوردهای دو جشنواره استانی گذشته بیان داشت: در جشنواره یازدهم 128 میلیارد ریال تعهد خیری داشتیم که تاکنون 60 درصد آن محقق شده است.

محمدی همچنین بیان داشت: در جشنواره دوازدهم نیز با رشد چشمگیر تعهدات، شاهد 168 میلیارد ریال تعهدات خیری در استان یزد بودیم.

وی ادامه داد: در جشنواره دوازدهم، بنیاد برکت تعهد ساخت هشت مدرسه در استان یزد را داد که همه این مدارس احداث شده است.

مدیر مجمع خیران مدرسه‌ساز استان یزد نیز در این مراسم با اشاره به تاریخچه راه‌اندازی مجمع خیران مدرسه‌ساز استان یزد اظهار داشت: در یزد قبل از راه‌اندازی مجمع در قالب فعلی، تشکلی با عنوان جهاد مدرسه‌سازی با فرمول‌های غیرکلاسیک فعالیت می‌ کرد.

حسن احسان افزود: این تشکل فعالیت خود را با حدود دو هزار و 500 تومان پولی که بازمانده مالی یک شهید بود کار خود را آغاز کرد و به برکت پول این شهید، به تدریج مبالغ قابل توجهی در این جهاد جذب و جهاد مدرسه‌سازی آغاز شد.

وی افزود: با راه‌ اندازی مجمع خیران مدرسه‌ساز در سطح کشور، یزد از نخستین استان‌هایی بود که این مجمع در آن راه‌اندازی شد و هم‌اکنون تعداد زیادی از خیران عضو این مجمع هستند.

طرح مشارکت خرد در احداث فضاهای خیری اجرا می شود

احسان با اشاره به اینکه هم‌اکنون طرح مشارکت خرد یا قطره‌ ای در این مجمع در حال اجراست، عنوان کرد: در این طرح خیرانی که توان ساخت مدرسه به تنهایی را ندارند، با هر توان مالی می‌توانند با سایر خیران مشارکت کرده و برای ساخت فضای آموزشی اقدام کنند.

استاندار یزد نیز در این مراسم خواستار دعوت و تشویق خیران مدرسه‌ ساز برای ورود سایر خیران به عرصه مدرسه‌سازی شد.

محمدرضا فلاح‌ زاده با اشاره به اهمیت و جایگاه مدرسه‌ سازی، این اقدام را یک جهاد مالی دانست و افزود: خداوند در ازای جهاد مالی و جهاد جانی، بهشت برین را وعده داده است.



فلاح ‌زاده ادامه داد: در استان یزد هزار و 296 نفر خیر مدرسه‌ ساز وجود دارد که 99 نفر از این تعداد از بانوان و 85 نفر هم از خانواده شهیدان والامقام هستند.



وی تلاش و نیت پاک خیران مدرسه‌ ساز را ارج نهاد و از برگزارکنندگان سیزدهمین جشنواره خیران مدرسه‌ ساز استان یزد تقدیر و تشکر کرد.