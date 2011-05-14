تعصب نداشتن ضابطه مهم اندیشیدن است

زهرا مبلغ درمورد وجود ضوابط و قوانینی برای باور و تفکر به خبرنگار مهر گفت: خود باور و تفکر باهم تفاوتهایی دارند. اینکه شما ایندو را با هم مطرح کردید این سؤال هوشمندانه‌ای است. به نظر می‎رسد اگر بخواهیم برای باور و تفکر ضابطه‌ای را در نظر بگیریم در درجه اول باید گفت منطق ضابطه چنین اموری است. در سیستم اندیشگی خود باید منطق را رعایت کرد. بسیاری از متفکران سعی کردند که منطق را در تفکر رعایت کنند اما همه آنها به اصول و قواعد ثابتی در این باره نرسیدند.

وی ادامه داد: برای تفکر و باور باید ضابطه‌ای فراتر از منطق وجود داشته باشد و آن اخلاق باور است. یعنی ارزشگذاری منطقی باید بر ارزشگذاری باور و اندیشه حاکم باشند. ارزشگذاریهای نظیر قواعد اخلاقی‎ای مثل گوش دادن به طرف مقابل، تعصب نداشتن بر باور خود و نداشتن جزم گرایی در اندیشه و باور و از این دست ضوابط .

این دانشجوی دوره دکترای گروه فلسفه دانشگاه تهران درمورد اینکه آیا این قواعد و ضوابط جهانشمول و فراگیر هستند یا وابسته به فرهنگ و سنتی خاص هستند نیز اظهارداشت: همانطور که اخلاق تاحدود زیادی نسبی است شاید قواعد مربوط به آن هم نسبی باشند. ولی برای باور و تفکر قوانینی وجود دارند که جهانشمول هستند مانند تعصب نداشتن در باور و اندیشه خود و نداشتن پیش فرضهایی برای باور و تفکر درست، اینها آنقدر کلی هستند که فراتر از قواعد و ضوابط نسبی هستند.