به گزارش خبرنگارمهر، نشست خبری باشگاه ورزشی میثاق پیش از ظهر امروز شنبه با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این باشگاه در محل شهرداری منطقه 11 تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست سهراب خلیلی مدیرعامل باشگاه میثاق گزارشی کوتاه از چگونگی صعود پله پله‌ای تیم فوتسال این باشگاه به لیگ برتر ارائه کرد پس از آن علی اصغر خانی رئیس هیئت مدیره باشگاه میثاق و شهردار منطقه 11 مطالبی را به اطلاع خبرنگاران رساند.

علی اصغر خانی در ابتدا گفت: باشگاه فرهنگی ورزشی میثاق از سال 1387 تاسیس شد. شکر خدا ما خیلی سریع جایگاه خود را در بین تیم‌های مطرح تهران پیدا کردیم و توانستیم در نخستین سال فعالیت خود عنوان قهرمانی را در مسابقات لیگ استانی کسب کنیم. پس از آن در بین 48 تیمی که در لیگ منطقه‌ای حضور داشتند و بسیاری از آنها تیم‌هایی شناخته شده بودند و بیش از 10 تا 15 سال سابقه داشتند، توانستیم در تیرماه 88 با کسب عنوان قهرمانی این مسابقات به لیگ دسته دوم راه پیدا کنیم.

رئیس هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی میثاق یادآور شد: در اسفندماه 1388 به عنوان نماینده استان تهران در مسابقات لیگ دسته دوم شرکت کردیم و در یک رقابت نزدیک توانستیم عنوان قهرمانی این مسابقات را کسب کرده و به لیگ یک وارد شویم در مسابقات فوتسال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور کار دشواری را برای راهیابی به لیگ برتر پیش رو داشتیم اما توانستیم با تلاش مجموعه عوامل باشگاه موفقیت‌های تیم خوب میثاق را تداوم بخشیم و به لیگ برتر راه پیدا کنیم.

وی اصلی ترین هدف باشگاه میثاق را حضور تیم فوتسال این باشگاه در لیگ برتر عنوان کرد و گفت: هدف اصلی ما این بود که به لیگ برتر صعود کنیم و خوشبختانه در کمترین زمان ممکن به این خواسته رسیدیم. آنچه مهم است چگونگی صعود ما و زمانی است که از ابتدای تاسیس تیم تا صعود به لیگ برتر طی کردیم. ما در حالی که نزدیک به دو سال از عمر باشگاه میثاق می گذرد به لیگ برتر صعود کردیم.

شهردار منطقه 11 با اشاره به اینکه تیم فوتسال میثاق یکی از دو نماینده شهر تهران در مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور است، افزود: اگر بخواهید هزینه‌ای که ما کردیم با هزینه 13 تیم دیگر لیگ برتر مقایسه کنید به هیچ عنوان رقمی که ما هزینه کردیم با سرمایه گذاری آنها قابل مقایسه نیست.

وی سرعت عمل، وقت گذاری بیش از حد، اعتماد و اعتقاد کادر فنی و بازیکنان به یکدیگر و اینکه بازیکنان و مربیان شرایط باشگاه را پذیرفته و باور کرده‌اند را از عوامل موفقیت تیم فوتسال میثاق عنوان کرد و گفت: در بخش‌های فرهنگی قدم‌های خوبی برداشته‌ایم. هدف ما فقط ورزش و قهرمانی نبوده اگر چه ایده ما قهرمانی و موفقیت و رسیدن به بهترین جایگاه‌ها بوده اما هیچ گاه اخلاق و فرهنگ را فدای رسیدن به هدف نکرده‌ایم.

وی اصلی‌ترین هدف تیم فوتسال میثاق در فصل جاری را رسیدن به یکی از سکوهای لیگ برتر این مسابقات عنوان کرد و گفت: ما یک جمع باوفا و متعهد را تشکیل داده‌ایم و اگر گذشته ما را بررسی کنید می بینید طی این مدت هیچ مشکل حاشیه‌ای نداشتیم.

خانی در ادامه خاطرنشان کرد: با یک برنامه ریزی دقیق، پیگیری درست بحث‌های فنی و مدیریتی، تقویت ترکیب بازیکنان، تزریق پشتیبانی‌های فرهنگی، مادی و روحی و روانی به امید خدا به اهدافی که مد نظر داریم، می رسیم.

رئیس هیئت مدیره باشگاه میثاق از تخصیص 300 متر مربع مکان به این باشگاه خبر داد و گفت: امیدواریم علاوه بر فوتسال در رشته های کشتی، فوتبال، تکواندو، کاراته و بسکتبال فعالیت کنیم. در حال حاضر اولویت اصلی ما بعد از فوتسال، فعالیت در رشته های ورزشی کشتی و فوتبال در 5 رده سنی است.

شهردار منطقه 11 با تاکید بر اینکه نگرانی از بابت ترکیب تیم فوتسال میثاق ندارد، افزود: قطعا برای حضور در لیگ برتر تغییراتی در ترکیب تیم خود به وجود می آوریم اما این تغییرات زیاد نیست، سعی می کنیم در جاهایی که نیاز به جذب بازیکن داریم نفراتی با نظر کادر فنی جذب کنیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: باشگاه میثاق متعلق به بخش خصوصی است و در عین حال ما مدیریت این باشگاه را در تامین برخی از هزینه‌ها همراهی می کنیم.

خانی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که احتمال جذب بازیکن خارجی در تیم فوتسال میثاق را جویا شد، گفت: جذب بازیکن خارجی فعلا در برنامه ما نیست زمانی که تیم ما در عرض دو سال به لیگ برتر فوتسال می رسد این نشان می دهد در مجموعه ما استعدادهایی نهفته است که باید به خوبی آنها را شکار کرده و از توانشان استفاده کنیم.

وی ضمن یادآوری اینکه میانگین سنی تیم فوتسال میثاق بین 21 تا 22 سال است، افزود: از صد در صد توانی که تیم فوتسال ما دارد تا به امروز فقط 10 درصد را کشف کرده و از آن استفاده کرده‌ایم با این حال جهش خوبی داشته‌ایم.

رئیس هیئت مدیره باشگاه میثاق در خصوص هزینه‌های این باشگاه گفت: خیلی ها در فوتسال و ورزش کشور هزینه می کنند اما ما فقط به دنبال هزینه نیستیم چرا که اعتقاد داریم برای رسیدن به موفقیت تنها پول پاسخگو نیست.

وی از تعامل خوبی که بین بازیکنان، کادر فنی و مجموعه مدیریتی باشگاه میثاق به وجود آمده است ابراز خرسندی کرد و گفت: با اینکه رقم قراردادها در لیگ برتر فوتسال بالاست اما خواسته بازیکنان از ما معقول است.

خانی در ادامه افزود: نمی خواهم بگویم هدف ما کم هزینه کردن است ما می‌خواهیم درست هزینه کنیم. درست هزینه کردن با کم هزینه کردن در ورزش ما اشتباه گرفته شده است. اگر باشگاه‌های ما درست هزینه کنند مطمئن باشید هزینه یک فصل آنها 50 درصد کاهش می یابد. متاسفانه برخی از باشگاه‌ها پول را آن جایی که نیاز هست هزینه نمی کنند.

رئیس هیئت مدیره باشگاه میثاق تاکید کرد: مطمئن باشید ما برای بازیکنان و مجموعه باشگاه کم نمی گذاریم. ما از لحاظ فنی، روحی و روانی، فیزیکی و ... هر نیازی که تیم داشته باشد را برطرف می کنیم درعین حال از هزینه‌های اضافه که نتیجه‌ای به دنبال ندارد، خودداری خواهیم کرد.

وی از راه اندازی قریب الوقوع تیم کشتی میثاق خبر داد و گفت: با توجه به حضور چهره‌های برتر کشتی ایران در منطقه 11 و نیز ارتباط خوبی که بین سرمربی تیم ملی کشتی با ما وجود دارد به دنبال آن هستیم که تیم کشتی میثاق را تاسیس کنیم. باشگاه ما کم کم آمادگی ورود به لیگ برتر کشتی را پیدا می کند قطعا به گونه‌ای در این مسابقات حضور پیدا می کنیم که حرف‌هایی برای گفتن داشته باشیم.

خانی بر تقویت کادر فنی تیم فوتسال این باشگاه تاکید کرد و گفت: سرمربی تیم فوتسال میثاق را حفظ می کنیم در عین حال کادر فنی را تقویت خواهیم کرد چرا که ما به دنبال تقویت هستیم نه حذف.

وی همچنین در خصوص بازیکنان تیم فوتسال میثاق گفت: فهرست تیم ما 70 تا 80 درصد مشخص است. اسکلت بندی فصل گذشته را حفظ می کنیم و چند بازیکن جدید را به خدمت در می آوریم که تا زمان عقد قرارداد اسامی آنها را اعلام نخواهیم کرد.

رئیس هیئت مدیره باشگاه میثاق با اشاره به فعالیت کانون هواداران این باشگاه افزود: از سال 87 که فعالیت خود را آغاز کردیم یکسری از دوستان همراه ما بودند و هر جا که می رویم تیم را همراهی می کنند. ما می دانیم تیم پرسپولیس هم با توجه به قدمتی که در ورزش کشور دارد دارای هواداران زیادی است در عین حال با این باشگاه تهرانی به عنوان رقیب همشهری خود رقابتی ناسالم نخواهیم داشت. ما به دنبال رقابت خود با پرسپولیس هستیم قطعا هر کدام از ما که بهتر بازی کنیم و نمایش فنی بهتری داشته باشیم تماشگران بیشتری را به خود جذب خواهیم کرد.

وی افزود: ما به دنبال رقابت کاذب با پرسپولیس نیستیم. سعی ما بر این است که رقابتی سالم داشته باشیم. با این شرایط مردم از بین ما دو باشگاه تهرانی هر کدام که شرایط بهتری داشته باشند را انتخاب خواهند کرد.

خانی با اظهارنظری آرمان گرایانه قهرمانی تیم فوتسال میثاق در لیگ برتر را اصلی ترین هدف این تیم در فصل پیش رو عنوان کرد و گفت: همه باشگاه‌ها به دنبال قهرمانی هستند حتی باشگاهی که در پایان فصل آخر می شود هم به دنبال قهرمانی است. قطعا اگر همانند این دو سال روند صعودی را به سرعت طی کنیم می توانیم در لیگ برتر هم یکی از تیم های مدعی باشیم.

وی از برگزاری دیدارهای تیم فوتسال میثاق در سالن سرپوشیده منطقه 11 خبر داد و گفت: 95 درصد از سالن‌های منطقه ما استاندارد هستند.

شهردار منطقه 11 همچنین خاطر نشان کرد: فضاهای ورزشی منطقه 11 در حد عالی نیست اما روی هم رفته خوب و قابل قبول است.

وی در خصوص فعالیت تیم فوتبال باشگاه میثاق هم گفت: کارهای تاسیس تیم فوتبال باشگاه میثاق هم انجام شده و تیم ما درحال حاضر در آسیاویژن تهران فعال است همان طور که گفتم بعد از فوتسال و کشتی اولویت ما فوتبال است و استراتژی که در پیش خواهیم گرفت صعود پله پله‌ای است.

خانی در خاتمه تصریح کرد: اصرار نداریم در کنار فوتسال تکواندو هم داشته باشیم. برنامه ما این است که در چندین رشته ورزشی فعالیت کنیم و شرط تیم داری در این رشته‌های ورزشی عملکرد خوب آنها در مسابقات است.