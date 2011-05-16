طرح جامع شهری در ایلام اجرایی می شود

مجتبی اعلایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: روستاهای حاشیه شهر بزودی و با اجرای طرح جامع شهری به شهر ایلام ملحق می شوند.

وی بیان کرد: امسال در ردیف اعتبارات شهرستان باید مسائل و مشکلات روستاهای حاشیه شهر ایلام رفع و مردم از امکانات رفاهی برخوردار شوند.

اعلایی تاکید کرد: طرح هادی روستایی باید متناسب با نیازهای اقتصاد و اقلیمی در این نقاط اجرا شود.

وی همچنین با اشاره به نقش مردم در توسعه و اداره امور روستاها گفت: توسعه روستاها از محورهای اصلی پیشرفت به شمار می رود و با برنامه ریزی های مناسب می توان به این مهم دست یافت.

استاندار ایلام افزود: در سال گذشته اقدامات خوبی در زمینه خدمت رسانی به روستاها انجام شد که این برنامه ها امسال هم ادامه خواهند یافت.

