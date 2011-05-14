افتتاح 10 پروژه عمرانی فرهنگی با حضور وزیر ارشاد در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری پیش از ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران در گرگان افزود: این پروژه ها شامل موزه هنرهای معاصر، کتابخانه مرکزی، نگارخانه و مجتمع های فرهنگی و هنری و خانه های فرهنگ است.

وی در ادامه افزود: هدف از سفر وزیر ارشاد به استان گلستان شزکت در همایش بین المللی مختومقلی در 30 اردیبهشت، رو نمایی از اولین شهرنامه علمی فرهنگی ادبی و هنری استان، افتتاح اولین خانه فرهنگ دیجیتال استان در کنار افتتاح ممرکز 10 پروژه عمرانی است.

وی ادامه داد: در این همایش دفتر سوم دیوان مختومقلی فراغی و شهرنامه مراوه تپه رو نمایی و سرودهای جدیدی اجرا خواهد شد.

منتظری تصریح کرد: مختومقلی شاعر ملی ایران است و ما نمی خواهیم این سرمایه ملی و مذهبی به نام ترکمنستان رقم بخورد و این همایشها بخاطر تثبیت موقعیت این شاعر است.

وی در ادامه به نمایشگاه رسانه های رسانه های دیجیتال در استان اشاره کرد و گفت: در ارزیابی های انجام شده از سوی وزارت ارشاد این نمایشگاه از نظر کمیت، کیفیت، استقبال مردمی و حضور فعال نهادها و شرکتهای استان برترین نمایشگاه در کشور و در بین نمایشگاههای ملی شناخته شده است.

منتظری افزود: سقف بن هایی که برای هر استان در نظر گرفته شده بود 100میلیون تومان بود که در استان گلستان به 120میلیون تومان رسید.



وی ادامه داد: برای اولین بار در سطح کشور نشست هم اندیشی و همفکری مدیران فرهنگ و ارشاد گلستان و تهران شکل گرفت و پس از بحث و گفتگو تفاهم نامه های مشترکی به منظور تبادل فرهنگی و انتقال تجارب امضاء شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: برگزاری هفته های فرهنگی گلستان در تهران و تهران در گلستان، برگزاری اولین همایش علمی پژوهشی با عنوان راههای توسعه اقتصاد و هنر ، برگزاری نمایشگاه مشترک در در دو استان و سفر مدیران تهران به گلستان از دیگر از دیگر برنامه هایی است که در کنار امضای این تفاهم نامه اجرا خواهد شد.

این مدیر استانی در ادامه گفت: تهران به دلیل قابلیتهای فراوان سخت افزاری و نرم افزاری انتخاب شده است و قدمت مدیران فرهنگی و پیشینه و قرابت های فراوان فرهنگی برای این کار انتخاب شده است و در برنامه های بعدی خراسان شمالی، خراسان رضوی، آذربایجان و اصفهان در نظر گرفته شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: پس از جمعبندی نتایج این نشست به وزارت ارشاد ارسال می شود تا به عنوان سند از آن استفاده شود.