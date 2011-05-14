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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۲۳

افتتاح 10 پروژه عمرانی فرهنگی با حضور وزیر ارشاد در گلستان

افتتاح 10 پروژه عمرانی فرهنگی با حضور وزیر ارشاد در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: همزمان با سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان 10 پروژه عمرانی فرهنگی در گرگان بصورت متمرکز افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری پیش از ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران در گرگان افزود: این پروژه ها شامل موزه هنرهای معاصر، کتابخانه مرکزی، نگارخانه و مجتمع های فرهنگی و هنری و خانه های فرهنگ است.

وی در ادامه افزود: هدف از سفر وزیر ارشاد به استان گلستان  شزکت در همایش بین المللی مختومقلی در 30 اردیبهشت، رو نمایی از اولین شهرنامه علمی فرهنگی ادبی و هنری استان، افتتاح اولین خانه فرهنگ دیجیتال استان در کنار افتتاح ممرکز  10 پروژه عمرانی است.
 
وی ادامه داد: در این همایش دفتر سوم  دیوان مختومقلی فراغی  و شهرنامه مراوه تپه رو نمایی و سرودهای جدیدی اجرا خواهد شد.
 
منتظری تصریح کرد: مختومقلی شاعر ملی ایران است و ما نمی خواهیم این سرمایه ملی و مذهبی به نام ترکمنستان رقم بخورد و این همایشها بخاطر تثبیت موقعیت این شاعر است.
 
وی در ادامه به نمایشگاه رسانه های رسانه های دیجیتال در استان اشاره کرد و گفت: در ارزیابی های انجام شده از سوی وزارت ارشاد این نمایشگاه از نظر کمیت، کیفیت، استقبال مردمی و حضور فعال نهادها و شرکتهای استان برترین نمایشگاه در کشور و در بین نمایشگاههای ملی شناخته شده است.
 
منتظری افزود: سقف بن هایی که برای هر استان در نظر گرفته شده بود 100میلیون تومان بود که در استان گلستان به 120میلیون تومان رسید.
 
وی ادامه داد: برای اولین بار در سطح کشور نشست هم اندیشی و همفکری مدیران فرهنگ و ارشاد گلستان و تهران شکل گرفت و پس از بحث و گفتگو تفاهم نامه های مشترکی به منظور تبادل فرهنگی و انتقال تجارب امضاء شد.
 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: برگزاری هفته های فرهنگی گلستان در تهران و تهران در گلستان، برگزاری اولین همایش علمی پژوهشی  با عنوان راههای توسعه اقتصاد و هنر ، برگزاری نمایشگاه مشترک در در دو استان و سفر مدیران تهران به گلستان از دیگر از دیگر برنامه هایی است که در کنار امضای این تفاهم نامه اجرا خواهد شد.
 
این مدیر استانی در ادامه گفت: تهران به دلیل قابلیتهای فراوان سخت افزاری و نرم افزاری انتخاب شده است و قدمت مدیران فرهنگی و پیشینه و قرابت های فراوان فرهنگی برای این کار انتخاب شده است و در برنامه های بعدی خراسان شمالی، خراسان رضوی، آذربایجان و اصفهان در نظر گرفته شده است.
 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: پس از جمعبندی نتایج این نشست به وزارت ارشاد ارسال می شود تا به عنوان سند از آن استفاده شود.
کد مطلب 1310950

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