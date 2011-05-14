باید آژانسی برای ممانعت از دروغ پردازی ها در اینترنت تاسیس شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، "بیل کلینتون" گفت که وی از اطلاعات غلط و شایعاتی که در اینترنت پخش هستند، راضی نیست.

کلینتون عقیده دارند که آمریکا و سازمان ملل متحد باید آژانسی را برای ممانعت از این موارد تاسیس کنند.

رئیس جمهوری آمریکا (طی سال های 1990-1998) که با CNBC گفتگو می کرد ایجاد چنین آژانسی را "مشروع" می داند و می گوید: ما باید کاملاً درباره منابع مالی این آژانس شفاف باشیم تا اینکه این نهاد بتواند اعتبار لازم را به همراه داشته باشد.

وی افزود: مثلاً اگر آمریکا این کار را کرد و نهاد را ایجاد کرد این ارگان باید یک آژانس فدرال مستقل باشد و رئیس جمهوری نتواند حکم ناقض یا هر اقدام دیگری علیه آن بدهد زیرا که مردم فکر می کنند که شما فقط اخبار را سانسور می کنید و دروغ ها را منتشر می کنید.

وی همچنین گفت که انتظار ندارد مطالب وزارت خارجه آمریکا که در ویکی لیکس منتشر شد تاثیرات مداوم و پایداری بر روابط این کشور با دیگر کشورها داشته باشد.