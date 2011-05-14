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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۵۸

بیل کلینتون:

باید آژانسی برای ممانعت از دروغ پردازی ها در اینترنت تاسیس شود

باید آژانسی برای ممانعت از دروغ پردازی ها در اینترنت تاسیس شود

رئیس جمهوری سابق آمریکا خواستار اتخاذ تدابیری برای ممانعت از دروغ پردازی ها و شایعات در اینترنت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، "بیل کلینتون" گفت که وی از اطلاعات غلط و شایعاتی که در اینترنت پخش هستند، راضی نیست.

کلینتون عقیده دارند که آمریکا و سازمان ملل متحد باید آژانسی را برای ممانعت از این موارد تاسیس کنند.

رئیس جمهوری آمریکا (طی سال های 1990-1998) که با CNBC گفتگو می کرد ایجاد چنین آژانسی را "مشروع" می داند و می گوید: ما باید کاملاً درباره منابع مالی این آژانس شفاف باشیم تا اینکه این نهاد بتواند اعتبار لازم را به همراه داشته باشد.

وی افزود: مثلاً اگر آمریکا این کار را کرد و نهاد را ایجاد کرد این ارگان باید یک آژانس فدرال مستقل باشد و رئیس جمهوری نتواند حکم ناقض یا هر اقدام دیگری علیه آن بدهد زیرا که مردم فکر می کنند که شما فقط اخبار را سانسور می کنید و دروغ ها را منتشر می کنید.

وی همچنین گفت که انتظار ندارد مطالب وزارت خارجه آمریکا که در ویکی لیکس منتشر شد تاثیرات مداوم و پایداری بر روابط این کشور با دیگر کشورها داشته باشد.

کد مطلب 1310953

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