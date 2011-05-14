تعداد متخصصان بیهوشی فلوشیپ درد انگشت شمارند

حسن علی سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: در حال حاضر در زمینه بیهوشی اطفال هنوز در مظلومیت به سر می‌بریم و به تازگی دوره فلوشیپ این رشته راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: هم‌اکنون یک مرکز بیهوشی اطفال در مشهد راه‌اندازی شده و قرار است به زودی دومین مرکز کشوری در اصفهان به بهره‌برداری برسد.

مسئول کمیته راهبردی بیهوشی کشور بیان داشت: اطفال که بخش عظیمی از جامعه را پوشش می‌دهد نیازمند مراقبتهای خاصی هستند که شرایط فیزیولوژی و فیزیو پاتولوژی آنها جوابگوی سلامت آنها نیست.

وی تصریح کرد: بیماران در بسیاری از مواقع بعد از اعمال جراحی از دردی که دارند رنج می‌کشند که باید کلینکهای درد در مراکز درمانی ساماندهی شود و دردهای مزمن بیماری‌ها را پوشش دهند.

سلطانی با اشاره به اینکه تعداد متخصصین بیهوشی فلوشیپ درد از انگشتان دست هم کمتر است، افزود: در حال حاضر مرکز فلوشیپ رشته درد در تهران راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: دوره اول کمیته راهبردی بیهوشی کشور در قالب یک برنامه سه ساله تنظیم شد و قسمت عمده آن به مرحله اجرا رسید و این در حالی که دوره دوم آن چند ماه قبل آغاز شد.

مسئول کمیته راهبردی بیهوشی کشور با بیان اینکه در حال حاضر در سطح بیهوشی در جهان حرف برای گفتن داریم، تاکید کرد: اولویت‌های تنظیم شده در این کمیته بر محور بیهوشی قلب، بیهوشی اتاق عمل، مراقبت‌های قبل از عمل، نقش مشاوره و همکاری قبل از بیهوشی، اداره بیمار در حین عمل جراحی، مراقبت‌های خاصی که پس از عمل و در بخش مراقبت‌های ویژه نیاز است.

وی اضافه کرد: بزرگترین مشکل کمیته در حوزه مراقبت‌های ویژه است در حالی که در حوزه بیهوشی قلب یا جراحی قلب پیشرفت‌های خوبی مشاهده شده اما راضی کننده نبوده است.