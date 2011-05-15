اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، وحید شانه گر همدانی کاراته کای همدانی از سوی کادر فنی تیم ملی به اردوی آماده سازی سبک شوتوکان جوانان امید زیر 21 سال کشور دعوت شد.

ملی پوشان کاراته جوانان تیرماه 90 درمسابقات آسیایی چین و پس از آن شهریورماه در رقابت‌های جهانی مالزی شرکت خواهند کرد.

دعوت از شمشیر باز همدانی به اردوی آمادگی تیم ملی

حسام همدانی بازیکن اسلحه سابر شمشیر باز همدانی به اردوی آمادگی مسابقات آسیایی کره دعوت شد.

وی به مدت 12 روز در اردوی آمادگی تیم ملی برای حضور در مسابقات آسیایی کره در سالن شهید کلاهدوز تهران حضور دارد.

برترین هیئت های ورزشی بانوان همدان مشخص شدند

براساس ارزیابی عملکرد هیئت های ورزشی بخش بانوان رشته همگانی به عنوان برترین هیئت ورزشی استان همدان معرفی و رشته‌های کاراته و تیراندازی نیز عنوان‌های دوم و سوم را کسب کردند.

همچنین، رشته‌های ورزشی دوومیدانی، بیماران خاص، بسکتبال، قایقرانی، کبدی، دوچرخه سواری و جانبازان و معلولین نیز به ترتیب رتبه‌های بعدی را کسب کردند.

همچنین هیئت های بیماران خاص، نابینایان و کم بینایان و قایقرانی نیز به ترتیب عنوان برتررا در جذب ورزشکاران بیمه شده به خود اختصاص دادند.

در این ارزشیابی، هیئت های رزم آوران، شمشیربازی، کونگ فو، شطرنج، تکواندو،‌هاکی، آمادگی جسمانی، جودو، فوتبال و شنا، شیرجه واترپلو نیز جز رشته‌های قابل تقدیر معرفی شدند.

جشنواره ورزشی دانش آموزان همدان پایان یافت

جشنواره ورزشی دانش آموزان با نیازهای ویژه (استثنایی) استان همدان با معرفی نفرات برتر در همدان پایان یافت.

در این دوره از مسابقات ، دانش آموزان استثنایی همدان در رشته های آمادگی جسمانی، فوتسال، تنیس روی میز، دو ومیدانی و گویرانی به مدت دو روز با یکدیگر رقابت کردند.

نفرات برتر این دوره از مسابقات به پیکارهای کشوری که تابستان امسال برگزار خواهد شد، اعزام می شوند.