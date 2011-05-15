آیت الله محمد علی تسخیری در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با وقایع اخیر بحرین و همچنین طرح مسائلی همچون مذهبی و فرقه ای بودن این نهضت گفت: مردم بحرین تا کنون هیچ شعاری مبنی بر شیعی بودن حرکت خود مطرح نکرده اند تا نهضت مردم بحرین را بتوان مذهبی یا فرقه ای دانست.

وی افزود: آنها همان شعارهایی را که مردم تونس، مصر و یمن مطرح کرده اند، سر می دهند، لذا به هیچ وجه ما حرکت مردم بحرین را مذهبی و فرقه ای نمی دانیم.

تسخیری این اتهامات را راهی برای نجات دادن رژیم ارتجاعی آل خلیفه عنوان کرد وگفت: این رژیم برای تداوم استبداد بر مردم حتی حاضر شده است که کل کشورش را به آمریکا بفروشد.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در رابطه با اتهام مداخله ایران در امور بحرین نیز گفت: تا کنون با وجود تمامی این اتهامات هیچ مدرکی ارائه نشده است. اتهام دخالت ایران در بحرین را می توان تنها یک بهانه و حربه کهنه دانست که دیکتاتورها برای تداوم استبدادشان به کار می برند و می خواهند خواسته مسالمت آمیز و به حق مردم را سرکوب کنند.