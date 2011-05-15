سهیل معینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در مورد ادغام وزارتخانه های رفاه و کار شک و شبهه هایی وجود دارد، افزود: به نظر می رسد با توجه به حوزه تخصصی معلولان، چنانچه قرار باشد دولت تعداد وزارتخانه ها را کاهش دهد بهتر است وزارت رفاه در بهداشت ادغام شود.

به گفته وی، با توجه به اینکه وزارت بهداشت تولیت سلامت را برعهده دارد به همین دلیل فعالیتهای بهزیستی و رفاه با وزارت بهداشت سنخیت بیشتری دارد.

وی با اشاره به اینکه در صورت ادغام وزارت بهداشت با رفاه، بحث آموزش پزشکی باید از این وزارتخانه جدا شود، تاکید کرد: فعالیتهای وزارت رفاه در حوزه های امدادی، بیمه ای و حمایتی است در حالی که در وزارت کار این موارد جایی ندارد.

رئیس انجمن باور گفت: گویا مسئولان وزارت کار راغب به ادغام با سازمان بهزیستی نیستند و عنوان کردند که این حوزه به وزارت بهداشت منتقل شود این درحالی است که بهزیستی سابقه فعالیت زیر نظر وزارت بهداشت طی سالهای گذشته در کارنامه خود دارد و نمی خواهد دغدغه قبل دوباره تکرار شود.

معینی با تاکید براینکه در گذشته بسیاری از کادرهای اداری بهزیستی پزشک محور بود وفعالیت آن به سمت توانبخشی پزشکی پیش می رفت، گفت: چنانچه قرار باشد تجربه ناموق گذشته مجددا تکرار شود پزشک سالاری و عقب گردهایی اتفاق می افتد که سالها بهای آن را پرداخت کرده ایم.

وی ضمن ابراز نگرانی از این ادغام افزود: نمایندگان مجلس در شرح وظایف وزارتخانه ها باید دقت کافی داشته باشند تا بعد توانمند سازی و حمایتی سازمان بهزیستی آسیب نبیند.

رئیس انجمن باور گفت: چنانچه وزارت رفاه با وزارت بهداشت و همچنین وزارت کار با تعاون ادغام شود بهتر است.