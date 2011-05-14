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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۲۹

125 پروژه مشارکتی آموزشی در گلستان احداث شد

125 پروژه مشارکتی آموزشی در گلستان احداث شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس گلستان گفت: 125 پروژه مشارکتی در قالب 494 کلاس درس از سال 84 تا 89 در استان احداث شد.

قربانعلی شیرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، زیربنای این پروژه ها را 47 هزار و 100 متر مربع اعلام کرد.

وی اظهار داشت: میزان تعهدات خیران در طول جشنواره ها  286 میلیارد و 832 میلیون ریال بوده است.

مدیر کل نوسازی مدارس استان گلستان گفت: سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان گلستان در حالی برگزار می شود که ایران اسلامی شاهد به ثمرنشستن شکوفه های دانایی و رسیدن به قله های رفیع علم در جهان است.
 
شیرزاد گفت: بی تردید این خیزش افتخار آفرین مرهون مردم همیشه در صحنه و دلسوزی است که به ویژه با حضور فعال در امر مقدس مدرسه سازی، زمینه های کسب این موفقیت را فراهم آورده اند.
 
گلستان دو هزار و 850 مدرسه دارد.

 
کد مطلب 1310963

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