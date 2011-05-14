125 پروژه مشارکتی آموزشی در گلستان احداث شد

قربانعلی شیرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، زیربنای این پروژه ها را 47 هزار و 100 متر مربع اعلام کرد.

وی اظهار داشت: میزان تعهدات خیران در طول جشنواره ها 286 میلیارد و 832 میلیون ریال بوده است.



مدیر کل نوسازی مدارس استان گلستان گفت: سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان گلستان در حالی برگزار می شود که ایران اسلامی شاهد به ثمرنشستن شکوفه های دانایی و رسیدن به قله های رفیع علم در جهان است.

شیرزاد گفت: بی تردید این خیزش افتخار آفرین مرهون مردم همیشه در صحنه و دلسوزی است که به ویژه با حضور فعال در امر مقدس مدرسه سازی، زمینه های کسب این موفقیت را فراهم آورده اند.



گلستان دو هزار و 850 مدرسه دارد.



