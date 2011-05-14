وسعت رویشگاه های جنگلی خزری 1.9 میلیون هکتار است

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کشور ایران دارای پنج ناحیه رویشی از قبیل رویشگاه های خزری، ایران تورانی، خلیج عمانی، ارس باران و زاگرس است.

وی اظهارداشت: جنگلهای شمال در استانهای گیلان، مازندران و گلستان بصورت نواری با طول تقریبی 800 کیلومتر و عرض 20 تا 70 کیلومتر استقرار داشته و مناطق وسیعی از کوهستان تا کوهپایه و قسمتی از مناطق جلگه ای را پوشانده اند.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: جنگلهای شمال در دوران سوم زمین شناسی حدود پنج میلیون سال قبل بوجود آمد و به این دلیل بعنوان یکی از کهن ترین جنگلهای جهان بشمار می رود.

وی افزود: گونه های درختی فراوان از قبیل راش، ممرز، بلوط، انجیلی، توسکا، خرمندی، پلت، شیردار، نمدار، ون و سایر گونه ها در جنگلهای استان یافت می شود.

رحمانی ادامه داد: مساحت مراتع استان حدود 267 هزار و 311 هکتار بوده که دارای غنای گونه ای فراوانی هستند و نقش مهمی را در دامداری استان ایفاء می کنند.

وی اظهارداشت: مراتع ییلاقی استان بیشتر از ارتفاع هزار و 500 متر از سطح دریا شروع و به بالاترین ارتفاع در حدود سه هزار و 100 متر (مراتع کوههای سماموس شهرستان رودسر) ختم می شوند، مراتع قشلاقی نیز بیشتر در حوزه شهرستان های رودبار ـ منجیل و لوشان در طبقات ارتفاعی 900 تا هزار و 300 متر واقع شده اند.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: مراتع استان از نظر کیفی به سه بخش خوب (درجه یک)، متوسط (درجه دو) و فقیر (درجه سه) تقسیم می شوند که دارای علوفه تولیدی بین 250 تا 687 کیلوگرم در هکتار و به میزان کل سالانه 130 هزار و 112 تن است.

وی خاطرنشان کرد: این میزان علوفه نقش مهمی در تامین علوفه دامهای استان دارد، بطوریکه با درنظر گرفتن 1.5 کیلوگرم نیاز علوفه ای روزانه ای هر واحد دامی و مدت چرای 120 روزه افزون بر 500 هزار واحد دامی را می تواند پوشش دهد.

منابع طبیعی استان گیلان شامل اراضی ملی، جنگل ها، مراتع، اراضی ساحلی، اراضی مستحدث و اراضی موات است که مساحت آنها به ترتیب 808 هزار و 112 هکتار، 564 هزار و 712 هکتار، 267 هزار و 311 هکتار، چهار هزار و 589 هکتار، هزار و 645 هکتار، 97 هزار و 864 هکتار است.