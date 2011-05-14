به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ساکت در آستانه قهرمانی تیم فوتبال سپاهان در رقابت‌های لیگ برتر در گفتگو با پایگاه خبری این باشگاه در این خصوص ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما یک گام دیگر تا قهرمانی در رقابت‌های لیگ برتر فاصله داریم و به امید خدا روز یکشنبه این گام را برداشته و قهرمانی‌مان تثبیت می‌شود.

اصفهان به پایتخت فوتبال ایران تبدیل شده است

وی با بیان اینکه خوشحال است این رخداد خوش یمن و جشن قهرمانی در شهر اصفهان و در حضور هواداران‌ این تیم رقم می‌خورد، تاکید کرد: در لیگ قهرمانان هم سپاهان با اقتدار به عنوان تیم نخست گروه A راهی مرحله حذفی شد تا میزبان بنیادکار ازبکستان بوده و بتوانیم شادمانی صعود از مرحله حذفی آسیا را در ورزشگاه فولاد شهر با هواداران‌مان تقسیم کنیم. خوشحالم امروز با افتخار‌ات بدست آمده، اصفهان به پایتخت فوتبال ایران تبدیل شده است.

برپایی برنامه‌های قهرمانی

مدیرعامل باشگاه سپاهان در مورد جشن قهرمانی این تیم در روز دیدار با پرسپولیس افزود: روابط عمومی و کانون هواداران باشگاه ویژه برنامه‌ متعددی را تدارک دیده اند که اطمینان دارم با شکوه حضور هواداران‌مان این برنامه‌ها به بهترین شکل اجرا می‌شود. رونمایی از کارت الکترونیک هواداری یا سپاهان کارت، برپایی ویژه برنامه‌های قهرمانی قبل و بعد از بازی با پرسپولیس، برپایی نماز شکر و در نهایت حرکت همه سپاهانی‌ها و هواداران اصفهان از ورزشگاه فولادشهر به سوی گلستان شهدا برای تقدیم این افتخار بزرگ به مقام شامخ شهدای استان از جمله ویژه برنامه‌های باشگاه است.

قهرمانی آسیا را با حضور قلعه‌نویی جشن می‌گیریم

وی با اشاره به اینکه در این روز باشگاه سپاهان مفتخر به میزبانی از سفیر پرافتخار فوتبال ایران علی دایی در اصفهان است، در مورد بحث تداوم حضور قلعه‌نویی در تیم سپاهان خاطرنشان کرد: سال آینده را هم با قلعه‌نویی ادامه می‌دهیم و درصدد هستیم با یاری خدا، قهرمانی آسیا را همراه با این مربی جشن بگیریم. البته هیئت مدیره باشگاه هم بر تداوم حضور قلعه‌نویی در سپاهان تاکید دارد.

نمی‌خواهیم تمرکز قلعه‌نویی را به هم بریزیم

ساکت در این خصوص افزود: با توجه به فشردگی مسابقات و چند دیدار حساس تیم سپاهان در مرحله حذفی لیگ قهرمانان و مسابقات جام حذفی، برای اینکه تمرکز سرمربی تیم دچار خدشه نشود، مذاکرات نهایی را به بعد از این مسابقات موکول کرده‌ایم. البته به صراحت اعلام می‌کنم قلعه‌نویی تنها گزینه ما برای فصل آتی است و با پایان لیگ و بازی حذفی آسیا قراردادمان را با وی رسمی می‌کنیم.

استقلال سرافرازانه حذف شد

" سرپرست باشگاه استقلال پس از حذف تیمش از لیگ قهرمانان آسیا با اشاره به صعود دو تیم اصفهانی به مرحله بعدی این رقابت‌ها گفته است این دو باشگاه هم تجربه و هم امکانات بالایی دارند اما ما توان رقابت با باشگاه‌هایی که 20 میلیارد تومان هزینه می‌کنند را نداریم." ساکت در این مورد تصریح کرد: ابتدا باید بگویم حذف استقلال و صعود نکردن این تیم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در شرایطی رخ داد که این تیم با همه شایستگی‌هایش و با بدشانسی و بداقبالی نتوانست صعود کند و آنها سرافرازانه و در اوج بدبیاری حذف شدند.

استقلال نباید از سوی مسئولانش بی‌بضاعت معرفی شود‌

مدیرعامل باشگاه سپاهان با بیان اینکه بهتر است حذف استقلال را به مسائل دیگر و یا توانمندی‌های دیگر باشگاه‌ها ربط داده نشود، خاطرنشان کرد: استقلال تهران یکی از بهترین کادرهای فنی و مجموعه‌ای از بازیکنان شایسته و ستارگان فوتبال را در اختیار دارد و نباید به طور مرتب این تیم از سوی مسئولانش بی‌بضاعت معرفی شود‌.

بودجه ما کمتر از 10 میلیارد تومان است

وی ادامه داد: در فوتبال ما هیچ باشگاهی نیست که برای هر فصل خود 20 میلیارد تومان بودجه در اختیار داشته باشد و حداکثر و بالاترین بودجه متصور برای یک باشگاه در یک فصل 10 میلیارد تومان است که از 4 میلیارد آغاز و به سقف اینچنینی 10 میلیارد تومان می‌رسد. همان مبلغی که دو تیم استقلال و پرسپولیس هم از آن بهره‌مند بوده و آن را اعلام کرده‌اند و بودجه ما حتی مقدار جزیی کمتر از این عدد است.

هیچ کدام از 18 تیم لیگ برتری بودجه 20 میلیاردی ندارند

ساکت همچنین افزود: واقعا متاسفم هر جا تیمی کامیاب و قهرمان است، همه چیز آنجا منظم بوده و از بابت داشتن خیلی امکانات از مراجع مختلف تشکر می‌کنند اما به محض ناکامی، سعی در تخریب تیم‌های موفق به عناوین و رفتارهای مختلف دارند و سعی می‌کنند تا عوامل موفقیت دیگران را به مسائل غیر مرتبط ربط دهند. هیچ کدام از 18 تیم لیگ برتری بودجه 20 میلیاردی ندارد و حداکثر بودجه برای یک باشگاه همان ده میلیارد تومان است که این هم برای تعدادی از باشگاه‌ها متصور است.

آنها می‌خواهند مسائل مالی را عامل ناکامی خود معرفی کنند

وی با بیان اینکه هر جا دو تیم اصفهانی در مسائلی با برخی دوستان دچار اختلاف نظر یا یک مباحثه می‌شوند، سریعا برخی از آقایان به حربه بودجه این باشگاه‌ها متوسل و به پاسخگویی با مطالب غیر مرتبط می‌پردازند تا فقط و فقط مسائل مالی را عامل ناکامی خود و کامیابی رقیب معرفی کنند، خاطرنشان کرد: بودجه ما حداقل با 4-5 باشگاه دیگر لیگ برتری برابری یا کمتر از آنان است. این در حالی است که ما مزیت ویژه پخش مستقیم نزدیک به 75 بازی از شبکه سوم و جام جم را نداریم.

مبلغ 150 میلیارد تومانی برای حق پخش

مدیرعامل باشگاه سپاهان در مورد پیگیری‌هایش در مورد حق پخش تلویزیونی تاکید کرد: بحث حق پخش تلویزیونی اصلی‌ترین و جدی‌ترین بحث برای در آمدزایی باشگاه‌هاست. در سازمان لیگ پیشنهاد 150 میلیارد تومانی خود را در این باره مطرح کرده‌ایم، به همراه فدراسیون پیگیر این موضوع هستیم و با همه قوا از این سیاست حمایت می‌‍کنیم.

فاصله معنا دار با رقم‌های جهانی

وی با بیان اینکه مبلغ 150 میلیارد تومان با رقم‌های جهانی فاصله‌های زیاد و معناداری دارد، اظهار داشت: در ترکیه این رقم چیزی 250 میلیون دلار و در اروپا این رقم 700 میلیون دلاراست. رقمی که در حوزه لیگ برتر مطرح کرده‌ایم، می‌تواند به راحتی عملیاتی شود و امیدوارم همه باشگاه‌ها برای تحقق آن بدون هیچ مصلحت اندیشی و رودربایستی حساس و مصر باشند.

باور نمی‌کردم این همان ناصرخان خوش سیمای فوتبال ایران باشد

ساکت در پایان در مورد بیماری ناصر حجازی اسطوره فوتبال ایران گفت: وقتی چهره ایشان را از تلویزیون دیدم ساعت‌ها متاثر بودم و باور نمی‌کردم ایشان همان ناصرخان خوش سیمای فوتبال ایران باشد. حجازی اسطوره تکرار ناشدنی فوتبال ایران و نگین افتخار کشورمان و آسیاست که بیماری وی میلیون‌ها هوادار فوتبال را در ناراحتی و اندوه فرو برده است. همه ما برای سلامتی ایشان دعا می‌کنیم و امیدوارم خداوند ایشان را در کمال صحت و سلامتی به آغوش هواداران میلیونی‌اش بازگرداند تا بازهم مفتخر به حضور این اسوه غرور و افتخار در ورزش کشورمان شویم.