پیمان بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: جایگاه های عرضه سوخت سی ان جی استان تا پایان امسال به 20 جایگاه افزایش می یابد.

وی بیان داشت: هم اکنون 11 جایگاه عرضه سوخت سی ان جی در سطح استان فعال است که 9 جایگاه دیگر در ایلام، دره شهر، مهران، دهلران، آبدانان، سرابله و سه راهی جندالله احداث می شود.

بهرامی میزان تسهیلات ارائه شده برای هر جایگاه سی ان جی را هفت میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی این اعتبار را تامین می کند.

این مسئول تهیه ساز و کار مناسب و برنامه ریزی دقیق برای توسعه جایگاه های سی ان جی در استان ایلام را خواستار شد.

