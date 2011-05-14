منوچهر پورحسن در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه مسابقات والیبال لیگ برتر 28 اردیبهشت‌ماه با برگزاری دیدار سوم تیم‌های کاله و باریج اسانس برای تعیین رده‌بندی تیم‌های سوم و چهارم به پایان می‌رسد، اظهارداشت: در صورتیکه با اتفاق غیرقابل پیش‌بینی مواجه نشویم مراسم اختتامیه این رقابت‌ها نیز دوم خردادماه برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: هتل المپیک به عنوان گزینه اصلی محل برگزاری مراسم اختتامیه در نظر گرفته شده است. البته هنوز برگزاری مراسم در این هتل قطعی نشده است.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال به برنامه‌های جنبی مراسم اختتامیه رقابت‌های لیگ برتر اشاره کرد و یادآور شد: تقدیر از بازیکنان برتر یکی از مهمترین بخش‌های این مراسم است که در کنار اهدای کاپ و مدال تیم‌های اول تا سوم اجرا خواهد شد. بر این اساس بهترین بازیکن در هر یک از پست‌ها انتخاب شده و همراه با کاملترین و امتیازآورترین بازیکن مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

پورحسن ادامه داد: انتخاب بهترین داور و ناظر و معرفی و تقدیر از آنها در جریان برگزاری مراسم اختتامیه لیگ برتر والیبال نیز در دستور کار است. همچنین قصد داریم برنامه‌های ویژه بازنشستگی داوران و یا کسانیکه قرار است بج بین‌المللی خود را دریافت کنند نیز در این مراسم انجام شود. اما رسیدگی به این بخش‌ها به زمان و شرایط موجود در جریان مراسم اختتامیه بستگی دارد.

رئیس سازمان لیگ برتر والیبال با تاکید بر اینکه تقدیر از بازیکنان برتر تحت هر شرایطی در جریان مراسم اختتامیه انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: برای برگزاری این مراسم فقط از نمایندگان تیم‌های اول تا سوم مسابقات همراه با مسئولان فدراسیون دعوت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پیکان چهارشنبه هفته گذشته با برتری برابر سایپا عنوان نخست رقابت‌های لیگ برتر را به دست آورد و سایپا هم در رده دوم قرار گرفت. تیم سوم این مسابقات چهارشنبه هفته جاری با برگزاری دیدار تیم‎های کاله و باریج اسانس مشخص خواهد شد.