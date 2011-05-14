  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۱۲

مسابقه احکام و مفاهیم نماز ویژه کارگران در خراسان رضوی برگزار شد

مسابقه احکام و مفاهیم نماز ویژه کارگران در خراسان رضوی برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از برگزاری مسابقه احکام، مفاهیم، قرائت نماز و تصحیح وضو ویژه کارگران کارخانجات این استان خبر داد.

حجت الاسلام سید مهدی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با بیان اینکه دو هزار کار گر در این مسابقه شرکت کرده اند، اظهارداشت: این مسابقه با هدف گسترش و توسعه فرهنگ دینی، مفاهیم نماز و احکام دینی در میان کارگران با حضور روحانیون و مبلغین در کارخانجات در حال برگزاری است.

وی گفت: این مسابقه 24 اردیبهشت، مقارن با اقامه نماز ظهر و عصر در کارخانه های استان با همکاری امام جماعت آنها برگزار می شود.

وی با اشاره توزیع کتاب و سی دی های آموزشی این مسابقه افزود: کتاب "تفسیر نماز" حجت الاسلام قرائتی و نرم افزار آموزشی "احکام نور" در هفته کار و کارگر برای مطالعه بین شرکت کنندگان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه 60 نفر از برگزیدگان این آزمون تقدیر می شوند، افزود: کارگران 20 کارخانه در این مسابقه شرکت کرده اند.

وی تصریح کرد: هدایای برندگان در روز 28 اردیبهشت در آستانه میلاد حضرت زهرا (س) و سالروز تولد امام خمینی( ره) طی مراسم جشنی به برگزیدگان اهداء می شود.

کد مطلب 1310976

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها