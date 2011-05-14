مباحث کشاورزی برای مدیران دغدغه نیست

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عباس رجایی پنجشنبه شب در جمع مدیران و مسئولان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: اگر دغدغه مدیران ارشد کشور کشاورزی باشد به طور یقین دیگر شاهد نخواهیم بود که درهای واردات به این شکل باز باشد و کشاورز ایرانی برای فروش محصولات خود با مشکل مواجه شود.

وی ادامه داد: مباحث مربوط به کشاورزی باید در حوزه عمل برای مدیران به یک اولویت تبدیل شود که در چنین زمانی می توانیم به رفع مشکلات این بخش امید داشته باشیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حوزه مجلس به کشاورزی با دیدی جدید نگاه می کند، تصریح کرد: امروز مجلس برای کشاورزی نگاه جدید را تعریف کرده که در این راستا هر گونه مسئله ای مربوط به کشاورزی و کشاورزان در مجلس با رای موافق رو به رو خواهد شد ولی در بدنه دولت چنین رفتاری وجود ندارد.

رجایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به یکی دیگر از مشکلات بخش کشاورزی در کشور گفت: عدم تفکیک مالکیت و مدیریت در بخش کشاورزی از جمله مشکلات دیگر این بخش است که در این خصوص معیشتی نگاه کردن به این بخش بدترین نوع رفتار و دلیلی برای عدم کسب موفقیت است.

وی افزود: حوزه مدیریت بخش کشاورزی با چالش هایی مواجه است و هنوز صدای این بخش به طور منسجم و هماهنگ شنیده نمی شود و نمی تواند حق و حقوق اصلی خود را کسب کند که البته در این راستا مجلس قوانین جدیدی را برای شکل دادن به مدیریت این بخش در نظر گرفته است.