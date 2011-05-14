تقدیر از فیلمساز تونسی در حاشیه جشنواره کن

به گزارش خبرنگار مهر، بوزید که با فیلم "ساختن" در سال 2006 در جشنواره کن حضور داشت و از مخالفان خشونت در کشورش به شمار می‌آید، پس از دریافت این جایزه گفت: دیگر چیزی او را نمی ترساند.

وی افزود: همواره در فیلم هایم غمخوار مجروحان ، گمشدگان ، شکنجه شدگان و کسانی بودم که هیچ راهی به جز قیلم بر ضد ظلم نداشته‌اند. بوزید از بروز انقلاب در کشورش ابراز نگرانی می کند و می‌گوید: آنچه امروز مهم است این است که امروز قدرت در دست کیست؟

بوزید جایزه افتخاری خود را از دست فردریک میتران وزیر فرهنگ فرانسه دریافت کرد. پس از این مراسم مستند "دیگر نمی‌ترسیم" ساخته او در جشنواره به نمایش در آمد ."دیگر نمی‌ترسیم" مستندی است که به قیام مردم تونس علیه حکومت دیکتاتوری زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سابق این کشور می‌پردازد. به این ترتیب و با نمایش این فیلم به یازده سال غیبت سینمای تونس در جشنواره کن پایان داده شد.

