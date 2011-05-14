سالانه باید پنج میلیارد متر مکعب آب در گیلان مهار شود

سیف الله آقابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر بدلیل تغییرات آب و هوایی، رودخانه سپیدرود با کاهش آبدهی روبرو شده و احیاء و لایروبی آب بندانها که پیش از احداث سد سپیدرود از اهمیت بسزایی در آبیاری مزارع گیلان برخوردار بوده، به عنوان یک منبع آبی از ضروریات این استان است.

وی اظهارداشت: با وجود سد مخزنی سپیدرود و نیز سه سد در دست ساخت شهربیجار، پلرود و شفارود، برای رفع کردن نیاز آبی گیلان و بر اساس مصوبه دور سوم سفر هیئت دولت به این استان، آب منطقه ای الزام دارد تا ضمن پیگیری مطالعات و ساخت سدهای لاستیکی، طی دو سال لایروبی و احیای هشت هزار هکتار آب بندان در سطح استان را به پایان برساند.

مدیرعامل آب منطقه ای گیلان همچنین برای تسریع در امر رسیدگی به پرونده های دعاوی مطروحه، ضمن درخواست تشکیل شعب ویژه آب در دادگستری های استان یادآورشد: به لحاظ ضرورت موضوع و حفظ حقوق بیت المال و در راستای توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست، رسیدگی به پرونده های مربوط به آب بندانهای که در سطح استان مورد تجاوز، تصرف و حتی تغییر کاربری قرار گرفته اند از سوی شعبه های ویژه آب و خارج از نوبت رسیدگی تا آب بندانها به حالت اولیه خود بازگردند.

سد سپیدرود با قدمت 40 ساله تنها سد مخزنی در حال بهره برداری استان گیلان است که بیش از 180 هزار هکتار از اراضی شالیکاری این استان را تحت پوشش دارد.