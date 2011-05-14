تکمیل سد "صفارود" رابر به تامین اعتبار نیاز دارد

سید محسن ثمره هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابر با اشاره به موقعیت منطقه و لزوم انتقال آب در دراز مدت به شهر کرمان و همچنین تامین آب شرب شهر رابر اظهار داشت: در صورت جذب اعتبار مورد نیاز این طرح در آینده شاهد بهره برداری از این پروژه خواهیم بود.

وی بیان داشت: این طرح در حال ساخت است و تاکنون 13 درصد پیشرف فیزیکی داشته است.

ثمره هاشمی با بیان اینکه این سد از نوع خاکی و با هسته رسی است گفت: مساحت حوضه آن 420 کیلو متر مربع است.

وی اظهار داشت: سد مذکور در فاصله 180 کیلومتری کرمان و هفت کیلومتری رابر واقع شده است و حجم کل مخزن 136.4 میلیون متر مکعب و حجم آب تنظیمی 59.8 میلیون متر مکعب و متوسط آورد سالیانه رودخانه ها 78.6 میلیون متر مکعب است.

وی همچنین گفت: ارتفاع سد از پی 92 متر، ارتفاع از بستر 86 متر، طول تاج هزار و 820 متر، عرض تاج 12 متر و حجم کل خاک ریزی بدنه هزار و 318 میلیون متر مکعب است.

این مسئول بیان داشت: تونلهای انحراف آب مجموعا هزار و 200متر هستند که حفاری شده و گودبرداری بدنه و فرازبند در جناحین انجام شده و فقط در وسط رودخانه باقی مانده است عملیات خاکریزی و پوسته فراز بند و بتن هسته سد نیز در مرحله اجرا هستند.

وی اهداف این طرح را تامین آب شرب شهر کرمان و رابر و مهار سیلاب ها و روان آب های فصلی رودخانه های رودبر و رابر عنوان کرد.