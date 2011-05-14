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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۲۰

تکمیل سد "صفارود" رابر به تامین اعتبار نیاز دارد

تکمیل سد "صفارود" رابر به تامین اعتبار نیاز دارد

رابر - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کرمان گفت: در صورت جذب اعتبار مورد نیاز سد صفا رود شهرستان رابر بزودی به بهره برداری می رسد.

سید محسن ثمره هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابر با اشاره به موقعیت منطقه و لزوم انتقال آب در دراز مدت به شهر کرمان و همچنین تامین آب شرب شهر رابر اظهار داشت: در صورت جذب اعتبار مورد نیاز این طرح در آینده شاهد بهره برداری از این پروژه خواهیم بود.

وی بیان داشت: این طرح در حال ساخت است و تاکنون 13 درصد پیشرف فیزیکی داشته است.

ثمره هاشمی با بیان اینکه این سد از نوع خاکی  و با هسته رسی است گفت: مساحت حوضه آن 420 کیلو متر مربع است.

وی اظهار داشت: سد مذکور در فاصله 180 کیلومتری کرمان و هفت کیلومتری رابر واقع شده است و حجم کل مخزن 136.4 میلیون متر مکعب  و حجم آب تنظیمی 59.8 میلیون متر مکعب و متوسط آورد سالیانه رودخانه ها 78.6 میلیون متر مکعب است.

وی همچنین گفت: ارتفاع سد از پی 92 متر، ارتفاع از بستر 86 متر، طول تاج هزار و 820 متر، عرض تاج 12 متر و حجم کل خاک ریزی بدنه هزار و 318 میلیون متر مکعب است.

این مسئول بیان داشت: تونلهای انحراف آب مجموعا هزار و 200متر هستند که حفاری شده و گودبرداری بدنه و فرازبند در جناحین انجام شده و فقط در وسط رودخانه باقی مانده است عملیات خاکریزی و پوسته فراز بند و بتن هسته سد نیز در مرحله اجرا هستند.

وی اهداف این طرح را تامین آب شرب شهر کرمان و رابر و مهار سیلاب ها و روان آب های فصلی رودخانه های رودبر و رابر عنوان کرد.

کد مطلب 1310992

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