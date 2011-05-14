شکرخدا گودرزی درباه برگزاری این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: هیئت مدیره بنیاد اکبر رادی هفته گذشته جلسه‌ای را برگزار کرد که طی آن قرار شد جشنواره‌ مقاله‌‌های برتر را درباره آثار زنده‌یاد اکبر رادی در سال جاری برگزار کنیم. فراخوان این جشنواره هفته آینده منتشر می‌شود.



مدیرعامل بنیاد رادی افزود: برترین‌های این جشنواره در سالروز تولد زنده‌یاد اکبر رادی معرفی خواهند شد. در این جشنواره دانشجویان و اساتید تئاتری می‌توانند شرکت کنند. هیئت داوران این جشنواره نیز هفته آینده معرفی می‌شوند.



گودرزی با اشاره به انتشار مقالات برتر این جشنواره در قالب یک مجلد گفت: مقالات برتر دوره پیشین مسابقه مقاله نویسی زنده‌یاد اکبر رادی نیز توسط نشر قطره در دست چاپ است.