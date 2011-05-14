سیمکارت ارزان شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید صدوقی امروز شنبه در نشست خبری با بیان تعیین تکلیف سیمکارت های 288 هزار تومانی که طبق پروانه فعالیت این اپراتور از خرداد سال 89 نباید به مشترکان فروخته می شد اظهار داشت: با مذاکرات انجام شده با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نرخ سیمکارتهای همراه اول با شرایط جدید از 27 اردیبهشت ماه سال جاری همزمان با روز جهانی ارتباطات اعمال می شود.

وی در توضیح این مطلب گفت: سیمکارت های دائمی 912 از این پس به عنوان سیمکارت های تضمین دار با قیمت 254 هزار و 800 تومان فروخته می شود که مبلغ 120هزار تومان آن حق اتصال، 4 هزار و 800 تومان آن مالیات و عوارض و 130 هزار تومان به عنوان تضمین پرداخت خواهد بود.

وی ادامه داد: بر این اساس سیمکارتهای دائمی 0910 نیز با همان قیمت قبلی 124 هزار تومان فروخته می شود.

وی با بیان اینکه سیمکارتهای 288 هزار تومانی که پیش از این فروخته می شد 160 هزار تومان تضمین پرداخت دارد گفت: تضمین پرداخت سیمکارتهای 254 هزار تومانی 130 هزار تومان خواهد بود.

صدوقی با بیان اینکه تغییری در مبلغ ودیعه سیمکارتهای دائمی که تا پیش از این فروخته شده بود بوجود نیامده است تاکید کرد: برای مثال سیمکارتهایی که به مشترکان فروخته شده است بالغ بر 290 هزار تومان تضمین پرداخت دارد که مشترک در صورت ارائه خط خود می تواند این مبلغ را دریافت کند.