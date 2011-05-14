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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۲۸

جشنواره ملی راین در نگین 1600ساله کویر برگزار می شود

جشنواره ملی راین در نگین 1600ساله کویر برگزار می شود

راین - خبرگزاری مهر: فرماندار کرمان با اشاره به قدمت هزار و 600 ساله شهر راین از برگزاری جشنواره ملی راین خبر داد.

بهنام سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در راین اظهار داشت: جشنواره ملی، فرهنگی، ورزشی، تفریحی راین در ارگ باستانی راین برگزار می شود که گامی در جهت شناساندن راین است.

وی گفت: ارگ راین دارای قدمت هزار و 600 ساله است که مانند نگینی در دل کویر است اما آنگونه که در خور این اثر باشد معرفی و شناسانده نشده است.

وی ابراز امیدوار کرد که روکش آسفالت جاده راین تا هفته دولت به اتمام رسد و گفت: روکش این جاده به علت اتمام اعتبار پیش بینی شده ناتمام مانده بود که سه میلیارد برای روکش 10 کیلومتر باقیمانده در نظر گرفته شده است.

سعیدی با بیان اینکه بخش راین از ابتدای انقلاب تاکنون شصت شهید تقدیم انقلاب کرده اظهار داشت: برای احترام به مقام این شهیدان قطعه ای در جوار گلزار شهدا برای دفن خانواده های آنان در نظر گرفته شده است.

فرماندار کرمان گفت: تا پایان اردیبهشت ماه مراحل کاری  سالن ورزشی  و چند منظوره آموزش و پرورش راین به اتمام می رسد و به آموزش و پرورش تحویل داده می شود.

کد مطلب 1310998

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