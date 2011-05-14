خدمات مشاوره ای به چهار هزار مراجع در ایلام ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حیدر عباس زاده صبح شنبه در محل فرماندهی پلیس ایلام گفت: مهمترین نهادی که در تشکیل یک جامعه نقش بسیار مهم و بسزایی در پویایی جامعه دارد، خانواده است.

فرمانده انتظامی استان ایلام به پیچیدگی های ابعاد مختلف در زندگی امروز به نقش مراکز مشاوره در امنیت اجتماعی خانواده ها اشاره و گفت: مراکز مشاوره می توانند بسیاری از مشکلات خانوادگی را حل و فصل کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به رویکرد مهم ناجا در جهت حفظ و تامین بهداشت روا نی و ایجاد زمینه های رشد همه جانبه اعضای خانواده و در راستا ی نگرش جامعه محوری پلیس، مرکز مشاوره ودوایر مدد کاری اجتماعی مستقر در کلانتریها با بکارگیری کارشناسان مجرب و متخصص توانسته است در جهت پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی خانواده هاو ارتقاء سطح بهداشت و سلامت روانی افراد بسیار موفق باشد.

عباس زاده گفت: طی سال گذشته تعداد چهار هزار و 378 نفر به مرکز مشاوره انتظامی استان و مددکاران مستقر در کلانتری شهرستانهای تابعه مراجعه کرده و از خدمات مشاوره ای و مددکاری این مرکز استفاده کرده اند.

فرمانده انتظامی استان ایلام یادآور شد: طی سال گذشته و از کل پرونده های تشکیل شده تعداد سه هزار و 393 مورد قبل از ورود به مرجع قضایی به مصالحه انجامید.

وی اضافه کرد: 157 مراجعه کننده نیز به نهادهای حمایتی و خدماتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی معرفی شدند.

عباس زاده با اشاره به عملکرد موفق این مرکز در سال گذشته، گفت: تقویت کمی و کیفی مرکز مشاوره در مرکز استان و مددکاری کلانتریهای سطح استان در سال جاری در دستور کار معاونت اجتماعی انتظامی استان قرار دارد.

