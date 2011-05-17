به گزارش خبرگزاری مهر، براساس طرح تصویبی در واحد طرح و برنامه شبکه قرآن، از این پس طرح گفتمان سازی قرآنی با موضوع هر هفته یک آیه قرآن کریم بصورت هفته ای در شبکه قرآن اجرا می شود.

براساس این طرح که هفته سوم اجرای خود را سپری می کند، با توجه به موضوعات و مناسبتها هر هفته یک آیه اجتماعی و یک آیه مناسبتی در اختیار تمامی برنامه سازان شبکه قرار می گیرد تا آنها در برنامه های خود آیه مشخص شده هفته را لحاظ کنند .

برنامه سازان به فراخور برنامه های خود می توانند محتوا و مضمون آیه را در برنامه‌های خود مورد استفاده قرار دهند .