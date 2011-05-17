  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۰۱

"گفتمان سازی قرآنی" در شبکه قرآن و معارف سیما اجرا می‌شود

"گفتمان سازی قرآنی" در شبکه قرآن و معارف سیما اجرا می‌شود

طرح هر هفته یک آیه قرآن کریم با عنوان گفتمان سازی قرآنی از این پس بصورت مستمر در تمامی بخشها و برنامه‌های شبکه قرآن و معارف سیما لحاظ شده و به اجرا در می‌آید .

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس طرح تصویبی در واحد طرح و برنامه شبکه قرآن، از این پس طرح گفتمان سازی قرآنی با موضوع هر هفته یک آیه قرآن کریم بصورت هفته ای در شبکه قرآن اجرا می شود.

براساس این طرح که هفته سوم اجرای خود را سپری می کند، با توجه به موضوعات و مناسبتها هر هفته یک آیه اجتماعی و یک آیه مناسبتی در اختیار تمامی برنامه سازان شبکه قرار می گیرد تا آنها در برنامه های خود آیه مشخص شده هفته را لحاظ کنند .

برنامه سازان به فراخور برنامه های خود می توانند محتوا و مضمون آیه را در برنامه‌های خود مورد استفاده قرار دهند .

کد مطلب 1311002

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار