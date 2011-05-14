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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۱۶

عنبرستانی به مهر خبرداد:

زمان دور برگشت لیگ تیروکمان مشخص نیست/ به ملی‌پوشان صدمه نمی‌زنیم

زمان دور برگشت لیگ تیروکمان مشخص نیست/ به ملی‌پوشان صدمه نمی‌زنیم

رئیس سازمان لیگ تیراندازی باکمان از مشخص نبودن وضعیت آغاز مسابقات دور برگشت لیگ برتر خبر داد.

داوود عنبرستانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: رقابت‌های دور رفت لیگ باشگاه‌های کشور 22 اردیبهشت‌ماه با قهرمانی تیم فولاد ماهان سپاهان به اتمام رسید. طبق تقویم فدراسیون باید مسابقات قهرمانی کشور در این ماه برگزار شود به همین دلیل هنوز وضعیت آغاز دور برگشت لیگ مشخص نیست.

وی افزود: اگر مسابقات قهرمان کشور این هفته برگزار شود دیدارهای دور برگشت از پایان هفته آینده و از ابتدای خردادماه استارت خواهد خورد در غیر اینصورت به طور قطع پایان هفته جاری دیدارهای دور برگشت را آغاز می‌کنیم.

رئیس سازمان لیگ تیراندازی باکمان خاطرنشان کرد: مسابقات قهرمانی کشور جنبه انتخابی تیم ملی را دارد و سازمان لیگ به هیچ عنوان مسابقه‌ای را در نزدیکی چنین رقابت‌هایی برگزار نمی‌کند. ما نمی‌خواهیم با برگزاری لیگ به ملی پوشان صدمه بزنیم.

وی ادامه داد: تلاش می کنیم تا رقابت‌های لیگ حداکثر تا مرداد یا ابتدای شهریورماه به پایان برسد. باتوجه به برگزاری رقابت‌ها در فضای خارج از سالن به طور قطع مسابقات لیگ در ماه رمضان تعطیل می‌شود و تنها شاهد مسابقاتی به عنوان جام رمضان خواهیم بود.

کد مطلب 1311003

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