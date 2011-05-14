430 نفر از متقاضیان راینی واجد شرایط مسکن مهر هستند

بهنام سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در راین با بیان اینکه زمین در نظر گرفته شده برای این پروژه 15 هکتار است اظهارداشت: در مرحله اول پروژه مذکور137 نفر به بانک معرفی شده اند.

وی همچنین از گلنگ زنی حصار دانشگاه پیام نور راین خبر داد و اظهار داشت: زمین این پروژه چهار هکتار است که توسط سازمان مسکن وشهرسازی واگذار شده است.

سعیدی گفت: پیام نور اکنون به صورت استیجاری پذیرای دانشجویان است که امیدواریم کار احداث آن به زودی آغاز شود.

از ابتدای طرح مسکن مهر در شهر راین از توابع شهرستان کرمان اقدامی عملی در راستای احداث مسکن مهر صورت نگرفته است.