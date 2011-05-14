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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۴۳

430 نفر از متقاضیان راینی واجد شرایط مسکن مهر هستند

430 نفر از متقاضیان راینی واجد شرایط مسکن مهر هستند

راین - خبرگزاری مهر: فرماندار کرمان گفت: از مجموع هزار متقاضی مسکن مهر در راین تاکنون 430 نفر از آنان واجد شرایط مسکن مهر تشخیص داده شده اند.

بهنام سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در راین با بیان اینکه زمین در نظر گرفته شده برای این پروژه 15 هکتار است اظهارداشت: در مرحله اول پروژه مذکور137 نفر به بانک معرفی شده اند.

وی همچنین از گلنگ زنی حصار دانشگاه پیام نور راین خبر داد و اظهار داشت: زمین این پروژه چهار هکتار است که توسط سازمان مسکن وشهرسازی واگذار شده است.

سعیدی گفت: پیام نور اکنون به صورت استیجاری پذیرای دانشجویان است که امیدواریم کار احداث آن به زودی آغاز شود.

از ابتدای طرح مسکن مهر در شهر راین از توابع شهرستان کرمان اقدامی عملی در راستای احداث مسکن مهر صورت نگرفته است.

کد مطلب 1311012

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