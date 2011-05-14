احتمال معرفی سرپرست برای سه وزارتخانه

به گزارش خبرنگار مهر، امروز در محافل دولتی زمزمه معرفی سرپرست برای وزارتخانه های صنایع و معادن، رفاه و نفت بر سر زبانها افتاده است.

براساس مصوبه دولت، وزارتخانه های صنایع در بازرگانی، نفت در نیرو، رفاه در کار و راه در مسکن ادغام می‌شوند. دولت در فاز نخست قصد نداشت وزیران وزارتخانه های جدید را براساس استدلالی که از برنامه پنجم داشت، به مجلس معرفی کند که این موضوع با مخالفت مجلس و شورای نگهبان مواجه شد.

البته معاونت نظارت مجلس هم به تک تک وزیران نامه نوشته و آنها را از دخل و تصرف در وزارتخانه‌های دیگر منع کرده است. در همین حال، جدیدترین توافق دولت و مجلس نشان می دهد که به زودی لایحه شرح وظایف وزارتخانه های ادغام شده به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهند شد.