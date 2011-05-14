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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۱۳

رحیمی مطرح کرد:

ایجاد اشتغال اولویت اصلی دولت است

ایجاد اشتغال اولویت اصلی دولت است

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون اول رئیس جمهور گفت: ایجاد اشتغال از اولویتهای اصلی دولت در تمامی نقاط کشور است و ما برای خشکاندن ریشه فقر و ارائه الگویی مناسب به دنیا باید معضل بیکاری را از میان برداریم.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمدرضا رحیمی روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران اصفهانی با بیان اینکه در هفته های اخیر عده ای از افراد سعی در تضعیف دولت و ایجاد فاصله میان رهبری و دولتمردان داشته اند اظهار داشت: مصلحت اندیشان کشور و نظام و همه مسئولان حفظ نظام را در اولویت نخست خود قرار دهند و از بدگویی دولت، ایجاد اختلال در کارهای دولت و بهانه تراشیها و جوسازیها بپرهیزند.

وی با اشاره به اینکه ایجاد اینگونه حاشیه سازیها بر عملکرد دولت و پیشرفت امور تاثیر می گذارد گفت: اعضای دولت برای پیشبرد امور کشور نیازمند آرامش هستند و کارهای کشور تنها جنبه سیاسی ندارد که همه چیز را تحت الشعاع سیاست قرار دهند و سیاسی فکر کنند.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: باید در جوی آرام و با همکاری و همراهی مردم و مسئولان برای به ثمر نشستن این اقدامات تلاش کنیم تا شاهد پیشرفت و توسعه کشور باشیم.

سال 90 برای دولت دهم حیاتی است

وی افزود: سال 90 به عنوان یکی از سالهای حیاتی برای دولت دهم به شمار می رود و گامهای زیادی برای افزایش تولید توسط دولتمردان برداشته شده و توسعه طرحهای مختلف بسیاری از مشکلاتی که اقشار مختلف مردم با آن روبرو هستند را برطرف می کند.

رحیمی اضافه کرد: بر اساس پیش بینیهای انجام شده در سال جاری توسعه راهها، صنعت و معدن و ایجاد دو میلیون و 500 هزار شغل را در برنامه نخست کارهای دولت قرار داده ایم.

وی یادآور شد: ایجاد اشتغال از اولویتهای اصلی دولت در تمامی نقاط کشور است و ما برای خشکاندن ریشه فقر و ارائه الگویی مناسب به دنیا باید معضل بیکاری را از میان برداریم و در این راه توسعه مشاغل خانگی باید در دستور کار ما باشد.

کد مطلب 1311021

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