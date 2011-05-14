واکسن های تقلبی سلامت دامها را به خطر می اندازد

ندا نژاد معصوم در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان ضمن تاکید بر اهمیت رعایت نحوه نگهداری و مصرف داروهای دامی اظهار داشت: تعداد 107 ویال واکسن غیرقابل مصرف جمع آوری و معدوم شد.

نژاد معصوم در ادامه گفت: داروهای مذکور به دلیل نداشتن تاریخ مصرف و همچنین رعایت نشدن چرخه صحیح توزیع جمع آوری شدند.

وی بیان داشت: استفاده از دارو های تاریخ مصرف گذشته عوارض نامطلوبی را در جمعیت دامی سبب می شود بنابراین برای ایمنی در دام و مقابله با بیماری ها باید به نکات ایمنی نحوه مصرف دقت شود.

این مسئول اظهار داشت: اداره کل دامپزشکی کرمان در نظارت های دوره ای خود با مراکزی که در نگهداری داروهای دامی اهمال کنند برخورد قانونی خواهد کرد.