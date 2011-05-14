لردگان 300خانه قرآن روستایی کمبود دارد

محسن تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در لردگان اظهار داشت: شهرستان لردگان توانایی داشتن 300 خانه قرآن روستایی را دارد.

وی تصریح کرد: متاسفانه به دلیل کمبود اعتبارات اولیه و همچنین عدم همکاری ارگانهای مسئول در تجهیز این خانه‌های قرآنی این روند به کندی صورت گرفته است.

کارشناس امور قرآنی تبلیغات اسلامی لردگان اذعان داشت: اگر اعتبارات قرآنی در اختیار این خانه‌های قرآنی قرار گیرد مسئولین این خانه های قرآن با رغبت وتوان بیشتری به فعالیت می پردازند.

تقی پور بیان داشت: با توافقنامه بین سازمان دارالقرآن و وزارت کشور تنها بخش نرم افزاری وبرنامه ریزی فعالیت‌های این خانه های قرآنی با سازمان تبلیغات اسلامی است.