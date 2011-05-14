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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۱۴

لردگان 300خانه قرآن روستایی کمبود دارد

لردگان 300خانه قرآن روستایی کمبود دارد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: کارشناس امور قرآنی تبلیغات اسلامی لردگان گفت: لردگان با 360 روستا تنها 15 خانه قرآن روستایی دارد.

محسن تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در لردگان اظهار داشت: شهرستان لردگان توانایی داشتن 300 خانه قرآن روستایی را دارد.

وی تصریح کرد: متاسفانه به دلیل کمبود اعتبارات اولیه و همچنین عدم همکاری ارگانهای مسئول در تجهیز این خانه‌های قرآنی این روند به کندی صورت گرفته است.
 
کارشناس امور قرآنی تبلیغات اسلامی لردگان اذعان داشت: اگر اعتبارات قرآنی در اختیار این خانه‌های قرآنی قرار گیرد مسئولین این خانه های قرآن با رغبت وتوان بیشتری به فعالیت می پردازند.
 
تقی پور بیان داشت: با توافقنامه بین سازمان دارالقرآن و وزارت کشور تنها بخش نرم افزاری وبرنامه ریزی فعالیت‌های این خانه های قرآنی با سازمان تبلیغات اسلامی است.
کد مطلب 1311026

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