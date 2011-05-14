گمرک بوشهر امسال 70 نفر را استخدام می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ابوالفضل اکبرپور بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: گمرکات استان بوشهر جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس آئین نامه استخدامی پیمانی از محل مجوز استخدامی استانداری بوشهر 70 نفر از افراد واجد شرایط را استخدام خواهد کرد.

وی افزود: استخدام این تعداد نیرو در گمرکات استان بوشهر از طریق آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی که تاریخ دقیق آن متعاقباً اعلام می شود جذب خواهند شد.

مدیرکل گمرک بوشهر با بیان اینکه عناوین شغلی و شرایط احراز و رشته های تحصیلی بزودی از سوی رسانه های استان اعلام می شود ، گفت: در این آزمون نیروهای بومی استان بوشهر در صورت کسب امتیاز مساوی با نیروهای غیربومی از اولویت برخوردار خواهند بود.

اکبرپور اضافه کرد: خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان نیز طبق قانون از سهمیه استخدام برخوردار هستند.