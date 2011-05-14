ساخت کتابخانه گنبد در انتظار تامین زمین

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عرازمحمد سخاوی پیش از ظهر شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان، همچنین کمبود قفسه کتاب، پایین بودن حق عضویت سالانه و کمبود نیروی انسانی را از دیگر مشکلات کتابخانه های عمومی این شهرستان اعلام کرد.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان گنبدکاووس از احداث یک باب کتابخانه عمومی استاندارد در شهر گنبدکاووس خبر داد.

محمدتقی قزل سفلی گفت: احداث این کتابخانه از مصوبات سفر سوم هیات دولت به استان گلستان است که باید هرچه سریعتر عملیات اجرایی آن آغاز شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون بدنبال زمین مناسب برای احداث این کتابخانه در شهر گنبدکاووس هستیم، افزود: برای تسریع در این کار نیز کمیته ای از اعضای انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان تشکیل می شود تا پیگیر زمین در مکانی مناسب برای احداث این کتابخانه باشند.

قزل سفلی همچنین با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمنان و نیز خطرات این تهاجم که بیشتر نسل جوان را تهدید می کند، اضافه کرد: با گسترش فعالیت های فرهنگی بویژه درحوزه کتاب و کتابخوانی درجامعه می توان به مقابله با این تهاجم دشمنان رفت.

وی همچنین از عدم حضور برخی اعضای انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان در این جلسه ابراز گله مندی کرد.

در این جلسه مقرر شد ازمحل درآمدهای کتابخانه های عمومی این شهرستان بویژه از محل پرداخت نیم درصد عوارض شهرداری، 15 قفسه کتاب خریداری و دراختیار کتابخانه های عمومی این شهرستان قرار داده شود.

همچنین دراین جلسه مقرر شد، برای تامین هزینه های مصرف حامل های انرژی کتابخانه های عمومی این شهرستان حق عضویت سالانه از مبلغ 10 هزار ریال فعلی به 20 هزار ریال افزایش یابد.

در حال حاضر شهر گنبدکاووس با 135 هزار نفر جمعیت چهار کتابخانه عمومی با 5 هزار عضو دارد.