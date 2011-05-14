به گزارش خبرنگار مهر، سید فضل الله موسوی روز شنبه در کنفرانس بین المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه، با بیان اینکه آمریکا در عراق و افغانستان جنایت های خود را به منصه ظهور رسانده است، افزود: آمریکا و کشورهای غربی با حمله به عراق و افغانستان جنایت های خود را به منصفه ظهور رساندند، البته آنها به اسم دموکراسی به این کشورها حمله کردند اما جنایت هایی را انجام داده اند که در تاریخ به ثبت رسیده است.

وی در ادامه سخنانش به بیداری اسلامی در کشورهای منطقه اشاره کرد و افزود: امروز مردم بحرین با تمام وجود مقابل تروریست ایستاده اند تا بتوانند به این وسیله صلح عادلانه را برقرار کنند، اما متاسفانه کشورهایی همچون عربستان و امارات با تمام توان مقابل مردم بحرین ایستاده اند، تا خواست آنها محقق نشود.

موسوی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره دنبال صلح بوده است، افزود: ما در ایران صلح و صلح خواهی را دنبال می کنیم البته انتظار می رود ترکیب سازمان ملل تغییر یابد، زیرا با ترکیب فعلی صلح عادلانه محقق نخواهد شد.

وی همچنین از شرکت کنندگان در این همایش خواست ائتلاف جهانی علیه تروریسم را جدی بگیرند، زیرا این ائتلاف می تواند در برقراری صلح عادلانه موثر واقع شود.