وثیقه پرونده بزرگترین قاچاق سوخت کشور به اجرا گذاشته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حیدر بحرانی بعد از ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده بزرگترین قاچاق سوخت کشور، اظهارداشت: این پرونده اکنون در مرحله اجراست و دادگاه این متهم را ممنوع الخروج کرده است.
وی با بیان این که جریمه درنظر گرفته شده برای این متهم یک میلیارد و 600 میلیون تومان و یک سال حبس است، افزود: این فرد بهتر است در دادگاه حاضر شود و حقوق دولت را پرداخت کند.
وی در خصوص صدور حکم قصاص قاتل چهار نفر در برازجان نیز گفت: حکم قصاص وی برای تایید به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
بحرانی همچنین از 12 پرونده آماده قصاص در دادگستری استان خبر داد و افزود به علت عدم حضور اولیای دم تاکنون اجرا نشده است.
وی در ادامه به قاتلان ومجرمان فراری که در کوههای دشتستان پناه گرفته اند هشدار داد به زودی با مجوز قضایی ضابطان به صورت ویژه به این مناطق رفته و آنان را دستگیر خواهند کرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر اضافه کرد: مجرمانی که در حوزه های حساس استان دچار تخلف شوند تبعید و یا در ملأعام حکم شلاق برای آنها اجرا می شود.
بحرانی همچنین به رشد 21 درصدی طلاق در سال گذشته اشاره کرد و افزود: فساد اخلاقی و اعتیاد اصلی ترین علت های طلاق در استان هستند.
وی در ادامه از خانواده ها خواست مراقب فرزندانشان باشند و بر آنها نظارت بیشتری داشته باشند زیرا تاکنون چند پرونده بدحجابی در دادسراهای استان تشکیل شده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر یادآور شد: هم اکنون دو هزار و 73 نفر در زندانهای استان به سر می برند که سرقت اعتیاد و جرائم مالی از مهم ترین تخلفات آنهاست.
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