غلامرضا خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: تیم تنیس فرنان قم در مرحله دوم رقابت‌های لیگ تنیس باشگاه‌های کشور برای کسب جواز صعود به نیمه نهایی برابر تیم تنیس هیئت بندرعباس به میدان می رود.



وی افزود: مسابقات لیگ تنیس باشگاه‌های کشور با شرکت تیم‌های مدعی از سراسر کشور به میزبانی هیئت تنیس استان کرمانشاه در حال برگزاری است و از روز شنبه هشت تیم صعود کرده از مرحله گروهی در دیدارهای حذفی با یکدیگر به رقابت می پردازند.



رئیس هیئت تنیس استان قم اضافه کرد: تیم تنیس فرنان قم که در مرحله گروهی رقابت‌های لیگ تنیس باشگاه های کشور با تیم‌های هیئت یزد و ابرای مشهد همگروه بود و توانست با کسب برتری قاطع سه بر صفر برابر هر دو حریف خود، جواز صعود به مرحله دوم را به دست بیاورد، اکنون برای حضور در جمع چهار تیم برتر به رقابت با تیم هیئت بندرعباس خواهد پرداخت.



وی اظهار داشت: تنیسورهای تیم فرنان قم که با ترکیب حسین لطفی، سجاد الماسی، امیر دانشور، کاظم حسین‌زاده و احسان نوری‌زاده با حریفان رقابت می کنند در صورت صعود به مرحله نیمه نهایی، یک گام تا صعود به لیگ دسته اول باشگاه های کشور فاصله دارند.



خانی افزود: در مسابقات لیگ تنیس مردان باشگاه‌های کشور 14 تیم حضور دارند که برای کسب دو سهمیه صعود به رقابت‌های لیگ دسته اول تنیس کشور به مدت هشت روز در کرمانشاه با یکدیگر به شکل دوره‌ای و حذفی پیکار می کنند.